انت الان تتابع خبر قصة البلوجر بدر دراز.. بعد انتصاره على إدمان الكحوليات توفي اليوم بالسرطان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رحل اليوم المدون الشاب والبلوجر بدر دراز بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، وهو تصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي قبل رحيله بأيام، وذلك المنشور الأخير الذي دونه وهو يطلب فيه حاجته إلى الدواء.

مرض بدر دراز

وتحدث البلوجر بدر دراز في منشوره الأخير عن مرضه، قائلاً “الوضع يزداد سوءا بصورة مبالغ فيها، معي كارت يثبت أني مريض سرطان، وأتابع في معهد الأورام بأقصى سرعة احتاج الدواء لأن جميع أدوية الألم لا تؤثر في حالتي، الدواء مش بيجيب نتيجة معايا أنا بطلع في الروح”، وهذا ما تكرر كثيراً في جميع منشوراته وكان جزءاً من معاناته الحقيقة مع مرض السرطان الذي ينهش جسده يومياً.

بدر دراز

قصة البلوجر بدر دراز

وكان الشاب بدر دراز يثير الجدل بشكل مستمر على “فيس بوك” وخاصة قبل أشهر أعلن عن نجاحه في تحدى شخصي وهو توقفه عن تناول الكحوليات والمخدرات، ونشر وقتها صورته قبل وبعد نجاحه في التخلي عن تناول الكحوليات، وبعد تخلصه من الاكتئاب دخل في فبراير الماضي المستشفى بعد علمه بإصابته بمرض السرطان وشفى منه مرة ولكنه عاد لو مجدداً وتوفى متأثراً به اليوم.

بدر دراز