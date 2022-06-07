عارضة أزياء تعلن انفصالها عن محمد الشقنقيري بعد زواج 14 شهرًا.. والأخير ينفي ويلجأ للنقابة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت عارضة الأزياء رحيل ذكري انفصالها عن الفنان محمد الشقنقيري بعد عام وشهرين من الزواج سرا، بينما أكدت مصادر مقربة من الفنان لجوئه إلى نقابة المهن التمثيلية للحصول على الدعم القانوني لمواجهة ادعاءات رحيل، حيث أكد أنه لم يتزوجها واتهمها في بلاغ إلى النائب العام بانتحال صفة زوجته.

رحيل نشرت صورة لها برفقة الشقنقيري عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقي كله ضرب ضرب مفيش شتيمة.

وبعدها حذفت المنشور من حسابها، وقامت ببث مباشر عبر نفس الحساب قالت فيه أنها أعلنت الانفصال لأن الشقنقيري يؤكد أنه لم يتزوجها من الأساس، ونفت أن يكون الطلاق قد تم بسبب الاعتداء عليها بالضرب.

وقالت في الفيديو: هتكلم معاكم بخصوص الفيديوهات اللي نزلتها اليوم بخصوص انفصالي عن محمد الشقنقيري وناس كتير كتبوا أنهم متفبركين وأنا مش هفبرك فيديوهات كمان يعني، ودي مش قضيتي والناس مش قفشتني وأنا بحاول ابرأ، واتعودت إن سمعتي بيني وبين ربنا يعني أنا مثلا بلبس مفتوح في وسط ناس عرب تقاليدهم تمنعهم من ده ودينهم كمان، ومظهري الخارجي رايح في ستين داهيه بسبب لبسي الخارجي.

وأضافت: مهما اسمع من كلام وشتايم مش بهتم، كلنا بنغلط ونقول ربنا يهدينا جميعا ولكن بلاش لما حد يغلط تتهمه بذنوب أكبر، أنا نزلت الفيديوهات دي لأنه أنكر زواجنا واتخلى عني واتوجعت كتير بسببه بعدما اعتبرته أبويا وجوزي وحبيبي وكل حاجة في الدنيا، أنا اتجوزته سنة وشهرين بس وأهلي كلهم يعرفوا بزواجنا وقابل والدتي وبنت خالتي طول مدة زواجنا مش أهلي كلهم، وانتقلت أعيش معاه في المعادي، وعملنا شروط الزواج كلها وهو الإشهار، وهو كان بيعلن لناس معينة عشان مراته الأولى متعرفش، وهي ست محترمة.

تابعت رحيل: كنت ببكي ديما على زوجته الأولى وأحس إن ضميري يؤنبني ومكنتش أتخيل في يوم إني هتجوز واحد متجوز، وكل ما كنت باخد قرار إني أبعد عنه مكنتش بقدر أكمل لاني بحبه ومازلت، ولكن فيه أوقات الواحد لازم يعصر على نفسه لمونة، وفي الآخر كل وعوده متنفذتش ومكنش بيصرف عليا، يمكن طول السنة وشهرين صرف عليا 3 أو 4 آلاف جنيه وكنت بطلبهم منه كمان.

واستكملت: هو أنكر الزواج ومكنش ينفع أسكت على الكلام ده ومش بتكلم دلوقتي عشان أشهر بيه ولكن عشان عندي أولاد ومينفعش يتقال إني مشيت معاه يومين، ولما هي واجهتني زوجته الأولى قبل كده قولتلها معرفش حاجة عن الموضوع ده وده هاك على السوشيال ميديا بتاعتي وناس بتحاول تبتزه وهو صديق للعائلة عادي، لكن بعدين عرفت الحقيقة.

آخر أعمال محمد الشقنقيري

وعلى جانب آخر، شارك محمد الشقنقيري في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا كان آخرها مسلسل يحمل اسم بنت القبايل، من تأليف شاذلي فرح ومن إخراج حسني صالح وضم عددا كبيرا من الفنانين من بينهم عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد الغني، منة فضالي، وغيرهم.

كما شارك محمد الشقنقيري في مسلسل ليالينا عام 2020 بالتعاون مع العديد من الفنانين من بينهم إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين، محمد عادل ونهى عابدين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.