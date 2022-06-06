انت الان تتابع خبر اتفرج .. شيماء سيف تفقد 40 كيلو بعد رجيم 5 شهور.. تعرفوا على الرجيم السحري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لجأ الكثير من الفنانين في الفترة الأخيرة إلى اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة “الرجيم” للتخلص من الوزن الزائد، ومن أهمهم الفنانة شيماء سيف، وهي التي ظهرت مؤخراً وهي فاقدة الكثير من الوزن الزائد.

حقيقة إجراء شيماء سيف عملية تدبيس معدة

وفاجأت الفنانة شيماء سيف جمهورها بشكلها الجديد بعدما خسرت الكثير من الوزن الزائد، وهو ما كانت تشتهر به، وظن البعض أنها قامت بعمل عملية تدبيس المعدة، وذلك ما نفاه الكثير من الأشخاص المقربين منها، وأكدوا أنها تتبع نظام غذائي، وهذا ما نتج عنه فقدانها الكثير من وزنها.

شيماء سيف تفقد 40 كيلو بعد رجيم 5 شهور

واستطاعت شيماء أن تخسر 40 كيلو من وزنها وتغير شكلها وحياتها بشكل كامل، واتبعت رجيم قاسي ومعه تمارين رياضية جعلتها قادرة على التخلص من الكثير من الوزن، وحصلت على إعجاب الجميع.

رجيم سحري اتبعته شيماء سيف

واعتمدت على الرجيمي النباتي وهو نظام غذائي يجعل الجسم يعتمد فقط على الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الخضروات والفاكهة والبقوليات، وتبتعد عن الأسماك واللحوم والدواجن، واتباعه ساعدها كثيراً في التخلص نهائياً من الوزن الزائد.

شيماء سيف