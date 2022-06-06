نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هاني شاكر يهاجم “دياب” بسبب مرتضى منصور: “أناشد الدولة بتنظيف الوسط من مرتزقة الفساد” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أدان الفنان هاني شاكر واقعة الإساءة للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة.

وكتب هاني شاكر منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: «أرفض بكل شدة كإنسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة وطريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وافريقيا والدول العربية».

وتابع: «أعتقد الأن عرفتوا لماذا مستوي الرياضة متدني زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومه اذا لم ننتبه فلا يصح أن مصلحة نادي من ضمن الأندية في مصر يكون أهم من البلد والمنتخب.. وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية»

وختم منشوره بالقول: «وأنا أناشد الدولة المصرية العظيمة تنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد وتحيا مصر».

مكالمة مسربة بين دياب ومنصور تشعل الأزمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي مسربا يظهر صداما عنيفا بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية.

وتضمنت المكالمة التي تم تسريبها على بعض الصفحات الداعمة لنادي الزمالك سبابا عنيفا من مرتضى منصور ودياب، بينما تعهد رئيس الزمالك أحمد دياب بسجنه.

ولم يعلق أي من دياب أو مرتضى على المكالمة، ويبدو أن الأمور وصلت بينهما إلى طريق مسدود بعد فترة من الشد والجذب بين الثنائي الفترة الماضية. واندلعت أزمة بين رئيس الزمالك وأحمد دياب بعد تصريح الأخير بأن عمر كمال سيبقى ضمن صفوف نادي فيوتشر ولن ينتقل إلى القلعة البيضاء.

وكان عمر كمال قد وقع للزمالك الصيف الماضي، بينما لم يتمكن من الانضمام لصفوفه بسبب تعليق التسجيل، لينضم إلى نادي فيوتشر.

قال مرتضى مهاجما دياب مؤخرا: ”هل لعب أحمد دياب كرة قدم قبل ذلك؟ ألم يكن عضو مجلس إدارة ولم يترأس نادي، كل ما يفعله دياب هو توجيه السباب للناس في وسائل الإعلام، لماذا تتقبل الأندية تواجده رئيسا للرابطة؟!“.

وأحمد دياب هو نائب بمجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ”فيوتشر“.

وعلى الصعيد الرياضي، أسهم دياب في تأسيس شركة ”زد“ للاستثمار الرياضي، وقد شغل منصب مدير العمليات بها، بجانب دوره في تأسيس نادي ”زد إف سي“ لكرة القدم الذي كانت له أدوار خلال السنوات القليلة الماضية، بقطاعات الناشئين في الرياضة المصرية.

ونظم دياب خلال الفترة الأخيرة الكثير من البطولات للناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

هاني شاكر في ديتو غنائي مع سميرة سعيد

من ناحية أخرى، أعلن الفنان هاني شاكر استعداده لطرح أحدث أغانية قريبًا بالتعاون مع الديفا، الأمر الذي استقبله الجمهور بترحيب شديد وحار، اذ قال خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: “إن شاء الله بحضّر في مفاجأة قريب جدًا هتنزل.. دويتو قريب نازل يارب يعجب الجمهور مع الفنانة الكبيرة سميرة سعيد.. هي حبيبة الدنيا كلها، وصوت رائع.. أنا بحترمها جدًا”.

هاني شاكر وموقفه من واقعة إهانة أم كلثوم

وكان قد أعرب الفنان هاني شاكر عن غضبه وغضب نقابة المهن الموسيقية مما أقره الشاعر ناصر دويدار عنها وعن الفنان أحمد رامي في إحدى الندوات الثقافية اذ تحدث عن علاقات أم كلثوم المتعددة، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره هاني شاكر يدين به هذا الشاعر، وجاء بيان النقابة على النحو الأتي: “مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان، وحين يتطاول على رموزها ومحاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران”.

وتابع: “والنقابة لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب”.

واستكمل البيان: “وتدين أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعًا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شقيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها”.