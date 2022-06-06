نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق لـ ياسمين عبدالعزيز بعد أنباء انفصالها عن أحمد العوضي (التفاصيل) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على الشائعات التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفديوهات “إنستجرام”، قائلة: “اللهم اني صبرت كما أمرتني، فعوضني كما وعدتني”.

وتفاعل عدد واسع من المتابعين مع المنشور، حيث علقت الفنانة بدرية طلبة، قائلة: “كل خير يا قلبي معلش هو النجاح لازم يبقي وراه حاجة حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحسد ويحقد ويستكتر عليكى سعادتك ونجاحك ربنا يبعد عنك العين والازي أي حاجة تهون الا صحتك ربنا يعافيكى من اى تعب ويعوض صبرك خير ويفك كربك وترجعلك ضحكتك يا بنت قلبي وروحي”.

وانتشرت هذه الشائعات بعد إلغاء ياسمين عبدالعزيز متابعة أحمد العوضي على إنستجرام وحذفت صور وفيديوهات تجمعهما معًا.

وفي نفس الوقت، نشر أحمد العوضي صورة له من سويسرا – حيث يتواجد برفقتها أثناء إجرائها مجموعة من الفحوصات الطبية – وهو ما قد ينفي أي شائعات بخصوص توتر علاقتهما.

شن وائل عبدالعزيز هجومًا حادًا على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعدما أبدت رفضها التام لدعمه لها في ظل محنتها المرضية الأخيرة، وفضحته بتصرفاته بقولها: «بعت أختك مقابل عربية مرسيدس».

وائل عبدالعزيز: «متعرفيش شيلت عنك إيه وحميتك إزاي»

وحذف وائل عبدالعزيز، منشور دعمه لها، ليكتب منشورًا آخر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُهاجمها من خلاله، قائلًا: «أنا مش هرد عليكي والله وعلى قلة الأدب دي، أنتي متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاي، وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير، لكن أنتي مبتتعلميش».

وائل عبدالعزيز: «درس مرضك متعلمتيش منه حاجة»

وواصل شقيق ياسمين عبد العزيز هجومه قائلًا: «ربنا بيدي الإنسان دروس، ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع أنتي بايعة من 20 سنة وإحنا اللي بنشتريكي».

وائل يوجه رسالة دعم لياسمين

وجه وائل عبد العزيز، شقيق الفنان ياسمين عبد العزيز، رسالة دعم إلى شقيقته بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وإجرائها جراحة أمس، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر وائل عبد العزيز، صورة تجمعه بشقيقته ياسمين، وعلق على الصورة قائلًا: «يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله».

ياسمين تهاجم شقيقها

وردت ياسمين عبد العزيز عليه من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على انستجرام، قائلة: «اتوكس أنت يا اللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس».

ياسمين تلغي متابعة زوجها

فؤجي متابعي النجمة ياسمين عبدالعزيز، قبل قليل، بقيامها بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد ساعات من عودتها من سويسرا.

ومراجعة حساب أحمد العوضي، تأكدنا من أنه لا يزال محتفظا بمتابعة زوجته بينما جاء الإلغاء من جانبها فقط حتى الاَن.

ورغم ما حدث احتفظ ياسمين بصورهما على حساباتها كما هي.

وقد أثار ما فعلته ياسمين حالة من القلق بين متابعيها، لأن ما حدث يؤكد وجود خلاف بينها وبين زوجها.

ياسمين تتعرض لأزمة صحية

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، كشفت عن تعرضها لأزمة صحية من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها وهي داخل المستشفى، عبر خاصية الإستوري وعلقت عليها قائلة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

وأشار مصدر مقرب في تصريحات صحفية، إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ذهبت إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بسيطة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وأنها عادت إلى القاهرة برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي إلى القاهرة أمس، موضحًا أنها تتمتع بصحة جيدة داخل منزلها.

ياسمين تعلق على أزمتها

وعلقت «ياسمين» على أزمتها الصحية الأخيرة؛ خاصة مع عودتها إلى القاهرة قائلة: «تعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله»، عبر خاصية الإستوري بحسابها على «إنستجرام».

وكان شقيقها وائل عبد العزيز، أعلن عن تعرضه لحادث سير، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا كويس الحمد لله شوية كدمات محترمة بس اللي بيحصل ده بقاله 3 سنين مش طبيعي».

اقرأ أيضا

بعد فضحها له.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يرد:”لو على البيع أنتي بايعة من 20 سنة” (التفاصيل)

بعد دعمه لها.. ياسمين عبدالعزيز تهاجم شقيقها: “اتوكس ياللي بعت أختك بعربية مرسيدس”