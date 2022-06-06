نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لاتهامها بالسرقة والخوض في سمعتها.. أسرة أم كلثوم تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الشعراء على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدمت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، ببلاغ اليوم للنائب العام يحمل رقم 25443 لسنة 2022 ضد كل من ناصر دويدار عضو اتحاد كتاب مصر، والشاعر هشام الدشناوي رئيس الاتحاد، بتهمة التشهير والسب والقذف في حق جدتها.

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار بعد التصريحات، التي أدلى بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي، بعد أن فوضته حفيدة كوكب الشرق.

وجاء في عريضة الدعوى: أن دويدار هاجم أم كلثوم ونسب لها من العبارات والألفاظ التي تسئ إلى شخصها وإلى ورثتها جميعا، بل أساءت تلك العبارات وأثارت غضب المثقفين وجمهور ومحبي أم كلثوم على مستوى الوطن العربي.

وأضافت العريضة: أن دويدار تطاول على رمز فني وقامة مصرية عظيمة في عالم الإبداع وخاض في سمعة وعرض كوكب الشرق بالحديث في حياتها الشخصية، وذكر أنها تزوجت 11 مرة، وسرقت أغنيتين من أحد الشعراء ووصفها بأوصاف مشينة.

وأوضحت العريضة أن المشكو في حقه شخص لا يعرفه أحد، وما فعله جعله شخصا معروفا وأن هدفه الأساسي هو تحقيق الشهرة، وتلك الأفعال يعاقب عليها طبقا لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما ضمت الدعوى توجيه الاتهام إلى رئيس اتحاد كتاب مصر، لأن الندوة التي تحدث فيها ناصر دويدار تمت تحت رئاسته ولم يبدي أي أعتراض أو يمنع دويدار من استكمال حديثه المشين تجاه كوكب الشرق.

وكانت جيهان الدسوقي قد قالت في تصريحات صحفية سابقة، إنهم تواصلوا مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق، لأنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.

يأتي ذلك عقب حالة من الغضب الشديد، التي انتابت أسرة كوكب الشرق بسبب تصريحات دويدار التي أثارت الجدل في الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لمكانة وعراقة تاريخ أم كلثوم في مصر والعالم العربي.

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