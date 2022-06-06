نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد عودتها من سويسرا.. ياسمين عبدالعزيز تلغي متابعة أحمد العوضي (التفاصيل) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - فؤجي متابعي النجمة ياسمين عبدالعزيز، قبل قليل، بقيامها بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد ساعات من عودتها من سويسرا.

ومراجعة حساب أحمد العوضي، تأكدنا من أنه لا يزال محتفظا بمتابعة زوجته بينما جاء الإلغاء من جانبها فقط حتى الاَن.

ورغم ما حدث احتفظ ياسمين بصورهما على حساباتها كما هي.

وقد أثار ما فعلته ياسمين حالة من القلق بين متابعيها، لأن ما حدث يؤكد وجود خلاف بينها وبين زوجها.

عودة ياسمين من سويسرا

وفي سياق اَخر، عادت ياسمين عبدالعزيز مساء أمس من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة.

وفي أول رسالة لياسمين عبد العزيز بعد عودتها من سويسرا، نشرت صورة من خلال خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله”.

وكان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز قد نشر صورة له من سويسرا بصحبة أحد أصدقائه وعلق قائلا: “الراجل اللبناني الجدع شكرا يا يوسف علي جدعنتك واستضافتك الكريمه في جينيف”.

وكانت ياسمين عبدالعزيز كشفت الجمعة الماضية عن تعرضه لوعكة صحية حجزت على آثارها بالمستشفى “إنستجرام”.

لم توضح ياسمين عبد العزيز تفاصيل وعكتها الصحية، مكتفية بالتعليق على الصورة قائلة: “الحمد لله على نعمة الصحة”.

ورغم غياب ياسمين عبد العزيز هذا العام عن دراما رمضان، لكنها حققت نجاحا كبيرا بالحملة الدعائية التي شاركت فيها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات.

ووصل نجاح الحملة الإعلانية إلى أن الفنان أحمد مكي قلد الإعلان في مسلسله “الكبير أوي 6″، وعلقت ياسمين عبد العزيز وأعادت نشر مشهد المسلسل وكتبت “مكي العسل”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

ومسلسل “اللي مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين “جونيور” وآخرين.

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