عروس كفر الدوار بعد تداول فيديو كتب كتابها:”جوزي متضايق من التعليقات وفرحتي اتكسرت”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفتاة المعروفة إعلاميا بعروس كفر الدوار عن معاناتها من التعليقات السلبية التي تطاردها وتطارد زوجها، بعد انتشار فيديو من كتب كتابها ظهرت فيه وهي تطلب من زوجها رعاية أهلها.

وقالت عروس كفر الدوار في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر : “أنا كنت وسط أهلي وأهل جوزي، وحبيت أقول كلمتين عن كل حاجة حلوة بيعملها معايا قدام الناس وأسعده، ولقيت دموع أهلي فطلبت منه يشيلهم في عينيه، وحركاتي كانت ارتباك مش تهديد”.

وأضافت : “فجأة لقيت تعليقات سلبية، وجوزي متضايق جدا من التعليقات عني، كسروا فرحتنا ومش عارفين ننام، وده ميرضيش حد”.

ونفت عروس كفر الدوار تسبب موجة التعليقات التي تعرضت لها في انفصالها عن زوجها قائلا : “مفيش طلاق لكن بنتعرض لضغوط وأنا متهانة”.

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