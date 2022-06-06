نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على امتلاك ياسمين صبري مصنع حديد (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي محمد الغيطي، حقيقة انشاء الفنانة ياسمين صبري مصنع للحديد بمدينة الصالحة بمحافظة الشرقية اسمه “حديد ياسمينا”.

وقال محمد الغيطي خلال برنامج “تقدر مع الغيطي” المذاع علي قناة “الشمس”:”تواصلت مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسألته عن مدى صحة خبر انشاء ياسمين صبري لمصنع حديد فقال لي دي نكتة واحد مطلعها وللأسف الناس بتروجها لحد لما بقت تريند”.

وأكد:”مفيش لا حديد ياسمينا ولا حد صابرينا وده كلام نكتة، وعلي عهدة أحمد أبو هشيمة ليا دي نكتة”.

تعليق أبو هشيمة على انفصاله عن ياسمين صبري

وكان رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، قد علق على خبر انفصاله عن ياسمين صبري، عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب “أبو هشيمة” استوري اقتباس من نيلسون مانديلا، يقول فيها:”أنا لا أخسر أبدًا فأما أن أربح أو أن أتعلم”.

وفاجأ الثنائي الجمهور، بحذف جميع الصور التي تجمعهما من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، كما أنهما ألغيا متابعة بعضهما.

يذكر أن أنه في ديسمبر الماضي احتفلت ياسمين صبري بعيد زواجها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشرت ياسمين ستوري، وظهرت بها كيك يوجد عليها الحرف الأول من اسمها هي وزوجها، قبل أن ينفصلا رسميًا بعد عدة أشهر من عيد زواجهما الثاني.

وفي سياق متصل، تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديدة بعنوان الشادر، يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات.

وتعود ياسمين صبري للدراما التليفزيونية، من خلال تجسيد شخصية بنت شعبية بمسلسلها الجديد من إخراج سامح عبد العزيز.