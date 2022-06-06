الجامعة الأمريكية توضح حقيقة فصل نجل الإعلامي عمرو أديب بسبب “فضيحة أخلاقية”

ابو ظبي - احمد الجزار - تردد في الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فحواها قيام الجامعة الأمريكية بفصل نجل الإعلامي الشهير عمرو أديب بسبب واقعة أخلاقية مخلة بلائحة ونظم الجامعة، وأشارت الأخبار إلى أن خالد هو نجل عمرو أديب من زوجته الأولى.

وكشفت مصادر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في تصريحات صحفية، حيث أكدت أن الطالب خالد عمرو أديب قد تخرج من الجامعة منذ 4 سنوات.

الجامعة الأمريكية تكشف حقيقة فصل نجل عمرو أديب

من ناحيتها نفت الجامعة الأمريكية أن يكون مدرج بها خلال العام الدراسي الحالي أى من أبناء الإعلامي عمرو أديب.

زيجات الإعلامي عمرو أديب

يذكر أن الإعلامي عمر أديب قد تزوج مرتين الأولى من السيدة أمانى ولديه منها نجله خالد، والثانية من الإعلامية لميس الحديدي ولديه منها نجله نور الدين.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، يتعرض من وقت لأخر لبعض الشائعات المغرضة التي تخصه وأسرته بسبب وقوفه دائما في وجه جماعة الإخوان.