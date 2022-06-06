نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد إجراء جراحة جديدة في سويسرا على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة بعد خضوعها لعملية جراحية خامسة في سويسرا.

وفي أول رسالة لياسمين عبد العزيز بعد عودتها من سويسرا، نشرت صورة من خلال خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله”.

وكان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز قد نشر صورة له من سويسرا بصحبة أحد أصدقائه وعلق قائلا: “الراجل اللبناني الجدع شكرا يا يوسف علي جدعنتك واستضافتك الكريمه في جينيف”.

وكانت ياسمين عبدالعزيز كشفت الجمعة الماضية عن تعرضه لوعكة صحية حجزت على آثارها بالمستشفى “إنستجرام”.

لم توضح ياسمين عبد العزيز تفاصيل وعكتها الصحية، مكتفية بالتعليق على الصورة قائلة: “الحمد لله على نعمة الصحة”.

ورغم غياب ياسمين عبد العزيز هذا العام عن دراما رمضان، لكنها حققت نجاحا كبيرا بالحملة الدعائية التي شاركت فيها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات.

ووصل نجاح الحملة الإعلانية إلى أن الفنان أحمد مكي قلد الإعلان في مسلسله “الكبير أوي 6″، وعلقت ياسمين عبد العزيز وأعادت نشر مشهد المسلسل وكتبت “مكي العسل”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

ومسلسل “اللي مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين “جونيور” وآخرين.

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