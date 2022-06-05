بعد الهجوم عليها.. فرح يوسف توضح سبب رفضها دخول زوجها الإسلام

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت نجمة أرب أيدول السورية فرح يوسف لهجوم حاد خلال الساعات الماضية، بسبب إعلانها بأنها رفضت أن يدخل زوجها الإسلام من أجلها، ومطالبتها بالسماح بالزواج المدني بسوريا.

وعلقت فرح يوسف على الانتقادات التي وجهت لها قائلة: «محبتي لكم جميعا.. بتمنى بيوم من الأيام تقدرو تفهموني صح.. ديننا دين عظیم ومستحيل إنه يبتز أي إنسان بمشاعره وحياته لدخول الدين».

وتابعت: «أنا رفضت دخول زوجي ديننا الإسلامي إذا كان بس لغرض الزواج مني ولنعيش سوا، بدي زوجي يتعلّم ويتثقف أكثر عننا وعن ديننا الكريم، ولما هو يريد ويصير جاهزًا ومقتنعًا من قلب وعقل، وقتها أكيد رح كون مبسوطة وسعيدة وداعمة إلو بهالقرار».

واختتمت تعليقها قائلة: «ديننا الإسلامي دستور إنساني عظيم، ومابيصير نصدره أو نفهمه بهالشكل السطحي وغير اللائق».

كما أكدت فرح يوسف دعمها لفكرة الزواج المدني من جديد من خلال تدوينة لها على “تويتر” وكتبت: “معاً لتحقيق العدالة الانسانية والاجتماعية و إقرار قانون الزواج_المدني معاً لبناء سوريا الجميلة بدولتها المدنية والمتحضرة بلدنا حلوة ونحنا حلوين وأقوياء وقادرين نبني مجتمع مدني عظيم مُحب ومتسامح وآمن نحنا و ولادنا و ولادن منستاهل نعيش حياة كريمة بأمان وسلام و محبة”.

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