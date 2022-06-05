نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ريهام حجاج تعلق على واقعة عروس كفر الدوار: “اتقوا الله افهموا الفرق بين حرية الرأي و الأذية “ على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة ريهام حجاج على واقعة عروس كفر الدوار التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية التي طلبت قبل التوقيع على عقد قرانها من زوجها إلقاء شروطها، حيث طلبت منه قبل موافقتها وتوقعيها احترام الأهل والأقارب وأبرزهم والدتها.

وكتبت ريهام حجاج عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هو ليه الناس علي السوشال ميديا بيستبيحوا سيرة الناس و يسعوا لخراب البيوت؟ عروسة بتتكلم مع جوزها في وجود عيلتها في كتب الكتاب (سواء الأسلوب عاجبك أو مش عاجبك) انت ليه اصلا تقول رأيك السلبي اللي ممكن يخرب بيتهم وتنشره على أنها بتهزئه وتحول فرحتهم لكابوس”.

وأضافت: “ممكن يكون في احتمال نص في المية أن مش قصدها أو دي طريقتها في الكلام وأكيد هو عارف وبيتجوزها وحاببها زي ما هي؟! تعرف ظروفهم منين؟ مواقفهم؟ عدوا بإيه سوى في الخطوبة!! إيه إللي خلاها تقول كدا اصلا!! دخليات الناس ماحدش يعرفها بتشيلوا ذنوب و الله دا إللي ربنا قال عليه في القرآن الكريم من يفرق بين المرء و زوجه”.

وتابعت ريهام حجاج: “اتقوا اللللللللللللللللللللللله افهموا الفرق بين حرية الرأي و الأذية افهموا الفرق بين اللي ممكن نتكلم فيه واللي مالوش لازمة التدخل فيه من الأساس ستحاسبوا أمام الله على كل دا”.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي كرمت ريهام حجاج على مسلسلها “يوتيرن” والذى عرض خلال السباق الدرامى في شهر رمضان الماضى، وجاء التكريم في إطار التزام العمل بالقيم المجتمعية وابتعاده عن الإسفاف واحتوائه على أحداث وقضايا تهم المرأة بعيدا عن المشاهد المبتزلة التي تحتوى على مواد مخدرة أو تناول مواد كحولية.

ومسلسل “يوتيرن” تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وضم العمل توليفة مميزة من النجوم على رأسهم ريهام حجاج، والنجم الكبير توفيق عبدالحميد، وصفاء الطوخى، وعبير صبرى، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وأيمن قيسون.

وتدور أحداثه حول “يارا” ضابطة ملاحة بحرية تؤدى دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها، الذي يحاول السيطرة على حياتها ويجعلها تقطع علاقتها بالمقربين منها بسبب غيرته عليها، لكن يقع حادث سير يغير مجرى الأحداث.

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