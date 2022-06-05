مبروك عطية يعلق على تصرف عروس كفر الدوار: “دين فرقع لوز” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحت عنوان “العروسة اللى بتتشرط على عريسها ساعة كتب الكتاب”، علق الدكتور مبروك عطية على واقعة الفتاة التي ألقت شروطها على عريسها قبل توقيع عقد القران. والمعروفة باسم عروس كفر الدوار.

وقال الداعية مبروك عطية إن فيديو العروس وهي تلقي شروطها على عريسها نابع من الجهل بالدين وعدم تعظيم شعائر الله مضيفا “انتي لبستي الفستان وجهزتي البطاقة وانتي لسة متعرفيش إذا كان هيحط أهلك في عينه ولا في ودنه؟ الجواز من شعائر الله، عندي رغبة أو اشتراط يكون قبل العقد أما وإن اجتمعنا لإبرام العقد فلا كلام إلا في الصيغة الشرعية، قالت كلمة هذا ليس وقتها، لأن عندنا شهوة كلام في الجواز وعند دفن الموتى”.

وأضاف: ” قلت قبل كدا عن الإعلامية اللي هربت قبل كتب الكتاب أنها أخذت موقفا في غير وقته، ودي قالت كلمة ليست هذا وقتها، الدنيا مقلوبة على إيه، العملية مش مستاهلة، هو هيحط أهلك في عينه، قبل ما يحطك في عينه، هو هيطيق حد من رحتك ألا بعد ما يطيق ريحتك، أمي ثم أمي ثم أمي، ده أنتي مش هو”.

وشدد مبروك عطية على أن الخطاب كان موجها إليه وليس إليها قائلا “والنبي قال حماتك ثم حماتك، دين جديد، دين فرقع لوز، الدين الخالي من العلم فرقع لوز، مش عارفين فرق الخطاب”.

وخلال الساعات الماضية، أثارت فتاة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تملي شروطها على عريسها قبل عقد قرانها.