نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تحرش ورسائل مريبة.. عارضة أزياء شهيرة تتهم بيكيه بمطاردتها وتعد شاكيرا بفضحه على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - رغم نفي مصادر مقرّبة من قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه، أن تكون الخيانة سبب انفصال الأخير عن المغنية الشهيرة شاكيرا، إلا أن الاتهامات ما زالت تلاحقه.

فقد ادعت عارضة أزياء برازيلية بأنها تلّقت رسائل مريبة من اللاعب الشهير.

رسائل إعجاب كثيرة

واتهمت سوزي كورتيز، جيرارد بيكيه، بإرسال رسائل إعجاب لها مع عدد كبير من لاعبي نادي برشلونة.

كذلك أضافت في تصريحات صحفية، أنها كانت صديقة لرئيس برشلونة الأسبق ساندرو روسيل، وعندما اكتشف بيكيه الأمر طلب منها رقمها ثم أرسل لها رسائل مباشرة، بعضها لم يكن لطيفاً، وفق تعبيرها.

وعندما عادت إلى البرازيل، أرسل لها رسالة مباشرة على IG، وفق قولها.

ثم سألها عن موعد عودتها إلى أوروبا، كما أعرب لها عن غيرته من تحياتها للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما أكدت أنها تحترم شاكيرا ولهذا رفضت الحديث في الماضي، ووعدتها قائلة: “سأخبرك (أي لشاكيرا) بكل ما أعرفه وما حدث لي”، وذلك وفقا لما نقله موقع “Marca”.

12 عاماً وطفلان

يذكر أن الثنائي الشهير كان أكّد خبر الانفصال السبت، في بيان رسمي، داعيا لاحترام الخصوصية.

وأنهى الطرفان علاقة استمرّت 12 عاما أثمرت عن طفلين.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاما.

في حين نفت مصادر قريبة من اللاعب الشائعة، مؤكدة أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب تدهور علاقة الشريكين على مر السنين، وليس بسبب الخيانة.

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