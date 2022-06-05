أول تعليق من شاكيرا على أنباء دخولها المستشفى بسبب انفصالها عن بيكيه

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت النجمة الكولومبية الأصل شاكيرا بيانا للرد على الأخبار المنتشرة حول انتقالها في سيارة الإسعاف إلى المستشفى بعد اكتشافها لخيانة صديقها لاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه لها.

وجاء في البيان الذي أصدرته شاكيرا: “وصلتنى كثيرا من الرسائل أننى في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضى، حينما كان والدى مريضا وفى المستشفى وهو يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك”.

يذكر أن بعد شائعات الخيانة التي طالت علاقة المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه، أعلن الثنائي انفصالهما في بيان رسمي.

وبهذا الإعلان أنهى الثنائي علاقة دامت لـ12 عاما وأثمرت عن طفلين.

وجاء في البيان الذي نشرته العديد من الصحف الأجنبية “”نأسف للتأكيد على انفصالنا، ومن أجل مصلحة أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا نطلب احترام الخصوصية، شكرا لتفهمكم”.

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