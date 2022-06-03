انت الان تتابع خبر هجوم ناري على تيم حسن بعد تهنئته لجوني ديب بكسب قضيته ضد امبر هيرد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جوني ديب وآمبر هيرد، امتد التفاعل مع قضيتهما التي انتهت اليوم إلى النجوم العرب، والذين علقوا على الحكم الصادر اليوم لصالح جوني ديب ضد آمبر هيرد، ومنهم من علق بطرافة مثل محمد هنيدي ومنهم من فضل دعم جوني ديب مثل النجم تيم حسن.

وقال تيم حسن في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: ”مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات.. مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح“.

وعلقت ناشطة على تويتر تدعى ”أمل“ على تغريدة تيم حسن: ”دي مش تهنئة.. دي أمنية وحلم عندك بالحق وتبرئة ساحة كل إنسان حاولت زوجته أن تشوهه بالكذب واستعطاف الناس".

وقضت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا، يوم الأربعاء، بأحقية الممثل جوني ديب في الحصول على أكثر من عشرة ملايين دولار كتعويض عن الأضرار، ليحقق بذلك نصرا شبه كامل في قضية تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد استمرت جلساتها ستة أسابيع