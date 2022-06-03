نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد أن أثار الجدل على مواقع التواصل.. حقيقة الإفراج عن قاتل سوزان تميم بعفو رئاسي على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الإفراج بالعفو عن محسن السكري المحكوم عليه في قضية غسل أموال متعلقة بجريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وقال المحامي محمد عزت، في تصريحات صحفية، أن موكله لا يزال يقضي فترة عقوبة السجن 3 سنوات، ولم يتلق أي إخطار أو معلومة عن صدور قرار عفو بحق موكله في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه حصل على عفو سابق عام 2020 في قضية قتل سوزان تميم.

وأضاف عزت أن محكمة النقض ستنظر في شهر يوليو المقبل الطعن المقدم من موكله على الحكم الصادر ضده في قضية غسل الأموال.

وقال المحامي طارق العوضي، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، الخميس: إن لجنة العفو الرئاسي تؤكد أن كل ما يتم تداوله هذه الأيام بشأن صدور قرار بالعفو الرئاسي عن من يُدعى محسن السكري. غير صحيح وخطأ تمامًا “.

وشدد العوضي على أن “كل الشائعات التي يتم تداولها كاذبة تماما”.

جاء ذلك بعد ساعات من الجدل حول إطلاق سراح السكري على لوائح العفو الرئاسي، والذي أفرج بموجبه عن العديد من النشطاء والسياسيين من السجن خلال الأيام الماضية.

ولا يزال السكري يقضي حكما بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامه بغسل أموال تقدر بنحو مليوني دولار، إضافة إلى تورطه عام 2018 مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في مقتل الفنانة سوزان تميم، حيث حُكم عليه بالإعدام، ولكن تم تخفيف الحكم. اتبعت الإجراءات القضائية، من الاستئناف إلى السجن المؤبد حتى صدور عفو رئاسي في القضية، عام 2020.

أثارت شائعات الإفراج عن السكري بعد 14 عامًا فقط من السجن بعفو عام ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استنكر عشاق الراحلة سوزان تميم، قبل أيام، عدم معاقبة الجهات الأمنية للقاتل. والمحرض على القتل وإطلاق سراحهم واحدا تلو الآخر.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في 5 يناير 2021 بحبس السكري لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار، لإدانته بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمته مليون و990 ألف دولار، بعد صدور عفو بحقه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم.

في يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وذلك إثر إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال، لكن السكري تقدم بطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، قبل أن تصدر المحكمة الاقتصادية في 5 يناير 2021 حكمها بالسجن 3 سنوات.

وفي 23 مايو عام 2020 صدر قرار بالعفو عن محسن السكري في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، ضمن قرار شمل 1357 سجينًا بمناسبة عيد الفطر.

وفي يونيو 2009 صدر حكم بالإعدام شنقا ضد السكري بالإعدام لاتهامه بقتل سوزان تميم، إلا أن محكمة النقض عدلت الحكم عام 2012 وقضت بمعاقبة السكري بالسجن المؤبد.