انت الان تتابع خبر سبب عدم زواج محمد محيي إلى الآن.. سر كشف عنه للمرة الأولى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يحتفل الفنان محمد محيي عيد ميلاده اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 بعيد ميلاده الـ 52، حيث أنه ولد في مثل هذا اليوم بحي شبرا عام 1970، وهو عازب حتى الوقت الحالي.

سبب عدم زواج محمد محيي إلى الآن

وتحدث الفنان محمد محيي قبل 5 سنوات إن سبب عدم زواجه حتى الوقت الحالي، وكل هذا يرجع إلى النصيب وهو الذي لم يكب له اللقاء بنصفه الآخر حتى هذه اللحظة، وإن انشغاله بأهله أيضاً أثناء فترة معينة وكات سبب في تأخيره في الزواج.

محمد محيي لا يرفض الزواج

وتابع محيي في أحد التصريحات الصحفية أنه لا يرفض الزواج مطلقاً، ولكنه لم يعثر على الفتاة التي تتناسب معه، وعلق على هذا السؤال بشئ مضحك، قائلاً “بالعكس ده أنا هتجوز على روحي”، وهي من الأشياء التي عرفها الكثيرين عنه.