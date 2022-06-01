انت الان تتابع خبر رامي صبري يقدم هذه الهدية لشقيقه الراحل كريم صبري لن تتوقع ماهي اتفرج صوره والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شارك الفنان المصري ​رامي صبري​ صورة جديدة عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.وظهر رامي بالصورة مع أسرته، من أمام الكعبة المشرفة وهم يؤدون مناسك العمرة لشقيقه كريم صبري، الذي توفيّ السنة الماضية.

وعلّق رامي على الصورة وكتب: "عمرة لأخي كريم الغالي، اللّهم تقبل منا".

إنتشرت الصورة بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه وترحموا عللا شقيقه الراحل.

وكان رامي صبري قد حصد جائزة أفضل مطرب خلال حفل توزيع جوائز الميما السنوية، وشارك صورة عبر حسابه الخاص بعد فوزه بالجائزة، وعلّق عليها كاتباً:" أحسن مطرب لسنة 2022".