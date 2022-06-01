بعد اكتشافها خيانته.. انفصال شاكيرا وبيكيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:22 مساءً - كشفت موقع EL PERIÓDICO الإسباني في تقرير صادم لمحبي الثنائي المغنية شاكيرا ولاعب برشلونة بيكيه، عن انفصالهما رسميًّا خلال الأيام المقبلة.

وكشف الموقع الإسباني أن المغنية ‏شاكيرا ضبطت بيكيه في علاقة مع امرأة أخرى، وسينفصلان قريبًا ويعيش بيكيه بمفرده الآن في شقة بمدينة برشلونة.

وفي سياق منفصل، تألقت المغنية العالمية شاكيرا بفستان أسود على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي مؤخرًا، حيث ظهرت بمفردها في أكثر من مناسبة ضمن فاعليات وحفلات المهرجان الفرنسي، هو ما عزز أخبار انفصالها عن والد أبنائها لاعب الكرة بيكيه.

وتصدرت المغنية العالمية لبنانية الأصل شاكيرا التريند العالمي في الساعات الأخيرة الماضية، بسبب مطالبات عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن تؤدي شاكيرا الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر.

واسترجع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أغنية “واكا واكا”، التي غنتها شاكيرا في حفل افتتاح كأس العالم 2010 الذي أقيم في جنوب أفريقيا، مؤكدين أنها كانت الأفضل بين جميع أغاني كأس العالم.