انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق “ولعت السوشيال ميديا” بالهوت شورت الجديد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الزرق داخل منزلها مرتدية بجامة نوم من اللون البني والمكونه من تيشرت يكشف جزء كبير من صدرها، وهوت شورت قصير للغاية، وتجلس على كرسي من اللون الأحمر الناري، مما أثار إعجاب الجمهور، معلقة : عودة لصيف 2018.وتعرضت غادة عبد الرازق إلي كثير من التعليقات الغير لائقة بسبب هذه الصور مثل : عيب على سنك ياتيته غاده-امسحي البوست احسن انتي بتنزلي أدعية كتير- لحم رخيص- ست غادة اني بالنسبه اليه احبج واحترمج من اشوفج ناشره ادعية دينيه وملتزمه بعبادات بس بنفس الوقت هاي الصور مو لائقة لحظرتج حتى لو كانت قديمه وعيب ارجو تقبل النقد برحابة صدر تحياتي لكي من العراق احد معجبينك