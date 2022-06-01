انت الان تتابع خبر هل تتذكرون حمودة عشيق منة شلبي في فيلم الساحر.. اتفرج كيف أصبح حاله بعد 20 عاما لن تتوقع كيف تغير!

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الرياض - احمد صلاح - ربما لا تتذكر اسمه، لكنك بكل تأكيد تتذكر دوره في فيلم الساحر، من خلال شخصية حمودة ، الذي كان يحب منة شلبي، ضمن أحداث فيلم الساحر الشهير للمخرج رضوان الكاشف .

وقال سري النجار إن جنة الشياطين كان أول تجربة له وساعده أسامة فوزى كثيرا لأنه لم يكن يجيد قراءة العربى وكانت أغلب العروض التى يقدمها فى الجامعة الأمريكية فاشتغل معه على الشخصية التى لعبها فى الفيلم وكان معه عمرو واكد وصلاح فهمى وكارولين خليل وبدأت البروفات فى مكتبه بوسط البلد .

كما يعتبر أن محمود حميدة هو الأب الروحى وأول فنان يقف أمامه سينمائيا وفى فيلم من إنتاجه حيث تحمس له .

وقالت منة شلبي في حوار سابق لها عن فيلم الساحر : "ماما لطمت" عندما علمت أن زميلي سري النجار قبلني في أحد مشاهد فيلم الساحر ، وكان محمود عبد العزيز يطمئنها بأنها قبلات تمثيل وأنها على الوجنات إلى أن شاهدت الفيلم، ورأت هذه المشاهد ولطمت خديها وقالت حجتي ضاعت ، وطبعاً أنا كنت صغيرة وكان يوما صعبا جدا في حياتي ".

بعد أفلام قليلة هي جنة الشياطين والمدينة والساحر وخريف آدم وديل السمكة ، اختفى لسنوات طويلة ثم ظهر في مسلسل أردني هو مسلسل مخاوي الذيب لكنه لم يكرر لتجربة.

ويعيش سري النجار حاليا في مدينة استكلهوم في السويد مع أسرته بعيدا عن السينما والأضواء .