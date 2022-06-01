“في البداية لم يكون صورة صحيحة عني”.. دُرة تكشف كواليس بداية علاقتها بزوجها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة درة عن بداية تعارفها بزوجها رجل الأعمال هاني سعد وكيف تسبب البعض في نقل صورة خاطئة عنها له.

كان ذلك خلال لقائها في برنامج “أدينا بندردش” من تقديم شيرين عرفة.

وحكت درة عن بداية تعارفها بزوجها قائلة: هاني هو أهم شخص في حياتي الآن، في بداية تعارفنا كان لديه فكرة مختلفة عني وهي أنني “تنكة”، البعض كان يتحدث عني أنني لست شخصية سهلة، لذا في البداية لم يكون صورة صحيحة عني.

وأكملت متحدثة عن زوجها: كان بيننا أصدقاء مشتركين والتقيت به قبل سنوات طويلة، ثم بعد فترة التقينا مجددا وبدأنا نلتقي وأصبح بيننا حديث في البداية كنت أراه كصديق وكنت معجبة به هو شخص ناجح، لكن بالتدريج تكونت بيننا المشاعر، هو كان يدقق في كل شيء ويأخذ باله من التفاصيل ماذا أحب وماذا أكره، وخفيف الدم وهذا أمر مهم جدا في أي علاقة.

وتذكرت درة أول مرة عرض عليها الزواج: كنا نجلس في مطعم وفجأة طلب مني الزواج، فكرت قليلا وقبلت، وبعدها بفترة انفصلنا وهذه المرحلة الأولى في علاقتنا، قررنا أن نبتعد وسافرت إلى تونس ثم إلى فرنسا لابدأ حياة جديدة وعندما عدت في المطار وجدته وقد اشترى لي باقة ورود وشعرت بأحاسيس كثيرة وقتها.

يذكر أن درة تنتظر عرض مسلسلها الجديد “المتهمة” عبر منضة “شاهد vip” مع عادل كرم ومحمد دياب.

وعرض لدرة مؤخرا فيلم “الكاهن” الذي تشارك في بطولته إلى جانب حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، إياد نصار، ومن من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

تدور أحداث فيلم “الكاهن” حول حرب المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحفيان بمعاونة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظمات، لكشف المخطط، في إطار من التشويق والغموض.