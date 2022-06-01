انت الان تتابع خبر صورة.. نجمه مصرية ضمن أجمل 100 وجه لعام 2022 اتفرج من تكون صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية، مي عمر، عن ترشيحها ضمن أفضل 100 وجه امرأة، ضمن قائمة المسابقة الشهيرة (TC Candler) .

وفي سياق متصل، احتلت المغنية التايلاندية البالغة من العمر 24 عامًا، ليزا، من الفرقة الكورية الجنوبية "بلاك بينك" المركز الأول بقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، والتي أعلنت عنها في قائمة "TC Candler" الشهيرة.

فيما جاءت بالمركز الثاني المدونة النرويجية Emilie Nereng، والمركز الثالث جاءت به العارضة الصومالية الأميركية المحجبة حليمة عدن، وبالمركز الرابع الممثلة الفلبينية - المغربية إيفانا علوي، واحتلت الفنانة الكورية الأمريكية نانسي من فرقة "مومولاند" المركز الخامس.أخبار الشركات

شاركت في موسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل "رانيا وسكينة"، وشاركتها البطولة فيه الفنانة روبي.