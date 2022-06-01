انت الان تتابع خبر لن تتوقع من يكون هذا الطفل.. أصبح الآن فنان شهير أبهرنا جميعًا بدوره المميز في رمضان 2022 اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي، صورة لفنان مصري شهير جدًا وهو طفل يبلغ من العمر عامين، وقالت أنه فنان معروف أبهرنا جميعًا بدوره المميز في الموسم الرمضاني الأخير.أنه الفنان المصري “أحمد أمين” الذي فاجأ متابعيه -في وقت سابق- وقام بنشر صورة نادرة له عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهو بأول عمره في مرحلة الطفولة.

أحمد أمين فنان بدرجة مبدع، كوميديان عرف الطريق للنجومية بسرعة باهرة، يجعلك تضحك طيلة الوقت ولا يسقط في فخ الإبتذال، من محرر مجلة باسم إلي صانع محتوى إلي ستاند أب كوميديان إلى فنان سينمائي وتلفزيوني، كلها مراحل ساهمت في تطور أحمد أمين صاحب النظرة البشوشة والطلة التي تلامس قلوب الجماهير وتنتزع ضحكاتهم بسهولة.معلومات عن أحمد أمين:

أحمد سيد أمين مواليد 11يوليو 1980 , كوميديان مصري، ممثل، مؤلف و مقدم برامج، خريج كلية الفنون الجميلة. عمل في الكثير من المجالات الفنية كالتأليف والتمثيل والإخراج والرسوم المتحركة ، واكتسب شهرته الحقيقة من خلال فيديوهات قصيرة عبر الإنترنت حققت انتشارًا واسعًا ، والتي عُرفت باسم (30 ثانية) ، والتي كان يسخر خلالها من الكثير من الأشياء. وكانت محطته الثانية وهي الأهم في (برنامج البلاتوه) والذي عُرض على قناة النهار الفضائية . وبعد نجاح برنامجه، شارك أحمد أمين في بطولة مسلسل الوصية، كما شارك كضيف شرف في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة مثل (الكنز١)، (نادي الرجال السري)، (بدل الحدوتة ٣) و(خلصانة بشياكة). كما قدم الفنان الشامل أحمد أمين للمسرح مجموعة من العروض تدعى “امين وشركاه”، لينتقل إلي المستوي الأعلي في العمل الفني وهو بأداءه دور البطولة بـ “مسلسل ما وراء الطبيعة” بدور “رفعت إسماعيل“.أحمد أمين يكشف كواليس “جزيرة غمام”.. وسر قبوله لدور “عرفات” وقدم النجم المصري أحمد أمين في موسم دراما رمضان 2022 الأخير شخصية “عرفات” بمسلسل “جزيرة غمام“، ونال إشادة كبيرة من المتابعين والنقاد الفنيين، الذين اعتبروا أنه لعب “الدور الأهم في مشواره الفني”. وخرج أمين من عباءة الأدوار الكوميدية التي اعتاد عليها متابعوه، حيث لفت الأنظار خلال معظم أعماله السابقة بخفة ظله وأدائه المضحك، بخلاف ما قدمه في رمضان 2022 الماضي. ويحكي الفنان المصري عن شخصية “عرفات” قائلا: “النص الرائع الذي كتبه الأستاذ عبد الرحيم كمال وتفاصيل الشخصية التي تدعو للمحبة والجانب الروحاني النقي فيها، وثقتي في باقي عناصر العمل فهم جميعا أسماء يشرفني العمل معهم، كانت الأسباب التي شجعتني لقبول الدور”. وأشار أمين، إلى أن “الصفة السائدة في عرفات هي البراءة والصدق لكنه ليس محدود الذكاء، بل مزيج بين الإنسان البريء النقي الذي يود لو بإمكانه أن يكتفي بذكر الله لبقية حياته، وفي نفس الوقت فطن وصاحب علم. وصل إلى قمة الرضا وقمة السعي. قد تظنهما متناقضين، لكن عندما تحققا له منحاه قدرات خاصة”. وأضاف: “فوجئت بردود الفعل على شخصية عرفات. فاقت كل توقعاتي سواء من الجمهور أو من زملائي وأساتذتي في الوسط الفني”. وأردف أمين: “ينتابني دائما الخوف قبل كل عمل، لكنه خوف صحي. أسأل نفسي هل سأستطيع أن أكون إضافة جيدة لهذا العمل؟ وبالتأكيد الخوف هذه المرة كان أقل، حيث شجعني الجمهور والزملاء بعد مسلسل ما وراء الطبيعة، وفي النهاية أنا ممثل وما يحركني هو وجود قصص جيدة ومخرج جيد، سواء كانت كوميدية أو غير ذلك”. يُذكر أن مسلسل “جزيرة غمام” من بطولة رياض الخولي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ومحمود البزاوي، مع ظهور خاص للفنان الكبير عبد العزيز مخيون، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.