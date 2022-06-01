انت الان تتابع خبر امرأة شديدة الجمال تذهب للمحكمة للمطالبة بالنفقة .. لكن عندما حضر الزوج كانت المفاجأة الذي صدمت القاضي وجميع الحضور !! (تفاصيل مثيرة اتفرج) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف القاضي خالد الحوسني، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي، واقعة غريبة لشاب آسيوي كان مقيمًا في دولة الإمارات انتحل شخصية رجل آخر، حيث تزوج وأنجب وطلق ببطاقة شخصية مزورة، وظل متنكرًا طيلة 6 سنوات حتى انفضح أمره.

وأخفى المنتحل عن زوجته وأهلها وأقاربها حقيقة شخصيته الأصلية لمدة ست سنوات، حتى إنه سجل أسماء أطفاله الذين رزق بهم باسمه المزور الذي يعود إلى شخص آخر موجود في الدولة ويحمل الاسم عينه. ولم تدرك الزوجة حقيقة فعله وكذبه عليها، إلا بعد طلاقها منه بعد ست سنوات من الزواج، وتوجهِها إلى محكمة الأحوال الشخصية في دبي للمطالبة بنفقة منه لها ولأولادها.

وتبين للمحكمة بعد تحقيقات بمساعدة الزوجة، أن طليقها الحقيقي هرب خارج الدولة، وعاد إلى أهله وترك زوجته ولم يترك لها ما يعينها على تربية أبنائه، وعليه بدأت المحكمة إجراءات تعديل أسماء الأبناء ونسبهم إلى والدهم الحقيقي، بينما سارع (الزوج) المنتحلة شخصيته إلى تقديم بلاغ للشرطة ضد المتهم عن واقعة انتحال شخصيته بتزوير إحدى بطاقاته الشخصية، والزواج والإنجاب والطلاق بها".