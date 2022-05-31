انت الان تتابع خبر ابنة النجم العالمي جوني ديب تخطف الأنظار في ظهور نادر.. اتفرج مدى جمالها صورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إحتفلت ليلي روز ابنة جوني ديب والمغنية فانيسا بارادي، عيد ميلاد وهي من مواليد العام 1999 وتبلغ حاليا من العمر 27 عاما.

علاقة ليلي بوالدها غير واضحة عبر الاعلام وهناك من يقول أن علاقة سيئة تجمع الابنة بوالدها، لاسيما وأن جوني بعيد عن الاهتمام بها بفعل محاكمة التشهير الذي تشغله مع زوجته السابقة آمبر هيرد والمرقرر أن يصدر الحكم فيها الليلة.ليلي روز تعمل عارضة أزياء مع أشهر الماركات العالمية أبرزها شانيل والذي سبق وصورت لها ليلي مجموعة اعلانات، شاركت اغلبيتها عبر حسابها على انستقرام الذي يتابعها عليه اكثر من 5 ملايين شخص.وتتميز ليلي بجمالها الذي أخذته عن والدتها الفرنسية وأيضا جمعت بشكلها بعض الشبه بوالدها جوني الذي ينتظر مصير محاكمة التشهير اليوم التي رفعها ضد آمبر وانتظار أي فريق سيحصل على مبلغ الخمسين مليون دولار.