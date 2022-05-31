شيرين سيف النصر تقاضي صديقتها وتطلب مليون و200 ألف جنيه تعويض بعد أن سرقت مجوهراتها

ابو ظبي - احمد الجزار - في شهر يوليو 2019، اتهمت شيرين سيف النصر، إحدى صديقاتها، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وقالت شيرين إنها حركت دعوى قضائية ضد تلك السيدة، طالبت خلالها بتعويض لها قدره مليون و٢٠٠ ألف ومن المقرر أن تعقد جلسة الحكم النهائي يوم 27 يونيو المقبل.

يذكر أنه تبين من خلال التحريات والفحص، وتقرير المعمل الجنائى، ومعاينة مسرح الجريمة، عدم وجود كسر فى باب الشقة أو فى خزانة المجوهرات، وهو ما أشار بأصابع الاتهام نحو أحد معارف الفنانة، وبناء عليه بدأ رجال المباحث فى البحث فى قائمة علاقات الفنانة، ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل “أصعب قرار”، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي، أما السينما فيلم “أمير الظلام” مع عادل إمام.