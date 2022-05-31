انت الان تتابع خبر نجمه شهيرة دخلت الفن بالصدفة فأصبحت من أهم الفنانات.. لم تتعلم الصلاة إلا في سن الخمسين.. وهذا مافعله معها الشعراوي اتفرج!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اطلق عليها النقاد والجمهور لقب "أميرة السينما المصرية" والقاب أخرى عديدة، وتميزت بملامح أوروبية ممزوجة بالجمال العربي، وبخفة الظل. هي "إنجي" الفتاة الأرستقراطية الرقيقة ابنة الباشا، وزوجة الأب المظلومة التى توقع بها ابنة زوجها ليطلقها في "لا أنام"، وغيرها من الشخصيات التي أبدعت فيها.انها الفنانة الجميلة مريم فخر الدين التي ولدت في مدينة الفيوم عام 1933 لأب مصري مسلم وأم مجرية الأصل مسيحية.

دخلت الفن بالصدفة، ففي يوم عيد ميلادها الـ17 ذهبت لتؤرخ هذه المناسبة بالتقاط صورة تذكارية عند أحد المصورين، الذي عرض على والدتها اشتراك صورة ابنتها في إحدى المسابقات. كتب فيلم "ليلة غرام" سطور البداية فى طريق نجومية مريم فخر الدين، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية التي تخطت الـ240 فيلماً سينمائياً.

لم تنجح فى أن تجد الحب الحقيقي على أرض الواقع، فبعد أربع زيجات لم يكن لها رفيق سوى الألم على مدى الطريق، بالرغم من الجمال والنجاح والشهرة.وكانت بداية زيجات الفنانة الجميلة مريم فخر الدين، من المخرج محمود ذوالفقار الذى أنجبت منه ابنتهما إيمان، وانتهى زواجهما بالطلاق بعد 8 سنوات.

وفي يوم غير عادي تحولت صاحبة الشياكة والرقة ولقب ملكة جمال العالم مريم فخر الدين إلى زوجة مقهورة تتعرض للطرد من منزل زوجها الفنان الراحل محمود ذو الفقار.

فعند حلول السادسة من صباح أحد الأيام، عادت الفنانة مريم فخر الدين إلى منزل الزوجية لتجد الزوج محمود ذو الفقار في انتظارها، مستقبلا إياها بوجه غاضب، ويسألها عن سبب التأخير؛ فأجابته بأن نظام العمل الذي يجري فيه تصوير الفيلم السبب، طالبة منه إرجاء المناقشة لشعورها بالإرهاق والتعب.

لم يستجب الزوج وفقد أعصابه، وتحولت الملاسنة الكلامية إلى ضرب بـ«البونيات والشلاليت»، وعلى أثرها أصيبت عين «مريم» اليمنى بـ«الزرقة»، إضافة إلى كدمات بجسدها، بل وأصر الزوج على طردها من المنزل حافية القدمين وبملابس نومها، ولم يكن معها «مليمًا واحدًا». ثم تزوجت من الطبيب محمد الطويل، وأنجبت منه ابنهما أحمد، وسرعان ما حدث الطلاق وذهبت إلى بيروت والتقت هنالك بالمطرب السوري فهد بلان وتزوجت منه، إلا أن زواجهما هو الآخر لم يدم طويلاً.

لتتزوج بعده الفنانة مريم فخر الدين، من شريف فضالي ويلقى هذا الزواج مصير سابقيه. اكتشفت أنها مسلمة في سن كبيرة، وكانت والدتها المسيحية قد ألحقتها بالمدرسة الألمانية في مصر، ولم يكونوا على علم بديانتها. لم تتعلم الصلاة إلا في سن الخمسين، حين كانت تقوم بتصوير أحد الأعمال الدرامية، وكان من المفترض أن تقرأ في أحد المشاهد سورة "الفاتحة"، فقام القائمون على العمل بكتابة السورة لها.

وفي إحدى الليالي استيقظت أثناء صلاة الفجر، واتصلت تليفونيًا بالفنانة شادية لتعلمها كيفية الصلاة، وفي صباح اليوم التالي فوجئت بالشيخ محمد متولي الشعراوي يهاتفها تليفونيًا ويعلمها الصلاة، بالإضافة إلى كيفية الوضوء.

وبعد مسيرة طويلة، حافلة بالأعمال الفنية المميزة، رحلت الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين عن عالمنا في 3 فبراير عام 2014 .

وبعد مسيرة طويلة، حافلة بالأعمال الفنية المميزة، رحلت الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين عن عالمنا في 3 فبراير عام 2014 .