نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محمد عشوب: نجل سمير صبري من الفنانة المعروفة عمره الآن 17 عاماً وأتحدى أن يكذبني أحد على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد أن فجّر مفاجأة كبيرة حول إنجاب الفنان الراحل سمير صبري لابن من فنانة معروفة لم يُعلن عنه من قبل، كشف الماكيير الشهير محمد عشوب تفاصيل القصة، وماذا دار بينه وبين الفنان الراحل في آخر لقاء جمعهما قبل وفاته.

وفي حديث خاص مع ” العربية.نت” كشف الماكيير والمنتج الشهير أن الفنان الراحل كان جاره منذ زمن طويل، ويقع مقر شركته للإنتاج بجوار شركة الفنان الراحل، وأنتج للراحل آخر فيلم شارك فيه، وهو فيلم “طلعت حرب”، مضيفا أن آخر لقاء جمعهما كان قبل وفاته بأسبوع حيث طلب منه الفنان الراحل البحث عن مشتر لمكتبه عارضا رغبته في بيعه بكل محتوياته من أثاث وأجهزة كهربائية.

وأضاف أنه مكث مع الفنان الراحل في لندن التي رحل إليها في نهاية السبعينيات عقب توقف برنامجه “النادي الدولي” لمدة عام وهناك شارك صبري في إنتاج مسلسل “خنجر في ظهر الحب” إخراج المخرج محمد عبد العزيز، والتقى بالفنانين الذين كانوا يسافرون إلى هناك للعلاج مثل الراحلين ناهد شريف ويوسف وهبي، وخلال تلك الفترة تزوج صبري السيدة البريطانية وأنجب ابنه الأول الذي يعمل طبيبا.

وكشف أن الفنان الراحل تزوج بالفعل من فنانة معروفة وأنجب منها ابنا آخر يبلغ الآن 17 عاما، وهو صورة طبق الأصل من أبيه عندما كان في ريعان شبابه، واتفق الطرفان على عدم إعلان ذلك حتى بعد انفصالهما، مشيرا إلى أن علاقة صبري بابنه الثاني كانت جيدة جيدا، وكذلك كانت علاقته بزملائه الفنانين.

وقال إنه شاهد نجل سمير صبري من الفنانة المعروفة في منزل الراحل، مؤكدا أن الابن سيكون له نصيب لاشك من ميراث والده، ومتحديا أن يكذبه أحد.

وأضاف أن فنانين كثيرين يعرفون بقصة زواج الفنان الراحل من الفنانة المعروفة، ويعرفون كذلك بقصة إنجابه منها، مؤكدا أن مثل هذه الأمور شخصية ولا يجوز لأحد أن يخترقها أو يمسها أو يتناولها من قريب أو بعيد.

وقال عشوب إن الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي كانا من أقرب المقربين للفنان الراحل في سنوات عمره الأخيرة، وكانا يداومان على زيارته سواء في منزله أو في المستشفى أو في الفندق، مشيرا إلى أن صبري أوصى يوسف بأن يقوم بتغسيله بعد وفاته وهو ما حدث، ونفذ يوسف الوصية وأشرف على مراسم الغسل والجنازة.

وتابع أن صبري كان يشعر بدنو أجله ولذا طلب بيع مكتبه وشركته وترك الأموال لورثته بدلا من العقارات وغيرها، مضيفا أن صبري كان محبا لأقاربه وزملائه، وكان يتولى شراء الخضراوات ومستلزمات المنزل للفنانة الراحلة تحية كاريوكا في شيخوختها، بل كان يذهب لمنزلها لتدليك قدمها وتولى الإشراف على كافة أمورها حتى وفاتها.

وكان عشوب قد فجر مفاجأة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين حيث كتب يقول: “أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من سمير تعلم ذلك، وكان صبري كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار”.

وتابع عشوب في تغريدته: “وعندما تحدث صبري مع صديقه الإعلامي محمود سعد في برنامجه “باب الخلق” شرح له بالتفصيل كيف تزوج وكيف أنجب؟ ولم يكن كلامه شطحا، مفجرا المفاجأة بالقول: “إن للمرحوم سمير ابنا آخر من نجمة وفنانة معروفة، وهو نسخة من أبيه”.

وكان المنتج السينمائي الدكتور عادل حسني الصديق المقرب للفنان المصري الراحل قد كشف من قبل لـ”العربية.نت” تفاصيل ما تردد عن نجل الفنان الراحل.

وقال إن الفنان الراحل له بالفعل ابن يقيم في العاصمة البريطانية لندن، وسبق أن أرسل له يبلغه بنبأ مرضه وانتقاله للعلاج في مستشفى للأمراض الصدرية، واكتشف أنه أرسل لابنه على عنوان قديم له كان يقيم ويعمل فيه منذ 15 عاما، وتبين لاحقا أنه تركه وانتقل لمكان آخر، مضيفا أن صبري لم يعلم أن ابنه تلقى الخطاب من عدمه، وعقب وفاته من المؤكد أن الخبر انتشر، وبالتالي لابد أن ابنه علم بالخبر من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل، ولكنه لم يحضر أو يشارك.

وأضاف أن صبري لم يشاهد ابنه سوى مرتين في حياته ولذلك وفق – ما يقول حسني – فإن إحساس الابن بأبيه كان منعدما، ولم تكن هناك اتصالات بينهما ، مضيفا أنه يجري حاليا الإعداد لمهرجان سينمائي وسيكون اسم سمير صبري ضيف شرف له.

يذكر أن الفنان المصري صبري رحل قبل أيام عن عمر يناهز 85 عاما وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ودفن بمقابر الأسرة بالإسكندرية مسقط رأسه.

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