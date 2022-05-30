نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بدون تشفير 5 قنوات تعرض مباراة الأهلي والوداد المغربي.. تعرف عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته 2022، أصبحت ضمن أهم متطلبات المشجعين على محركات بحث الإنترنت، حيث يريد المشجع أن يصل إلى قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا على النايل سات بشكل مجاني.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي البطولة الإفريقية، كذلك حقيقة وجود 5 قنوات بدون تشفير لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع للأهلي والوداد الرياضي المغربي.

انتشر عدد كبير من الأخبار على المواقع الرياضية بوجود 5 قنوات تتيح مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 مجانًا على قمر صناعي نايل وأقمار أخرى مختلفة، ونقدم لكم في السطور التالية تردد الخمس قنوات التي قد تتيح بث مباشر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

1- تردد القناة الرياضية المغربية لـ مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفيما يلي نقدم لكم تردد القناة الرياضية المغربية لـ مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتعتبر هذه القناة ضمن أكثر القنوات المرشحة لنقل نهائي البطولة، ولكن إداراتها لم تعلن هذا الأمر حتى الآن، نظرًا لأن بين سبورت beIN SPORTS هي المالك الحصري الوحيد لإذاعة المباراة النهائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد القناة الرياضية المغربية القمر الصناعي: نايل سات NileSat التردد: 11476 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز:2700 تصحيح الخطأ: 3/4

2- تردد قناة Rai 1.. بث مباشر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قناة Rai 1 هي إيطالية وتنفرد ببث عدد كبير من مباريات البطولات العالمية، وقد تقدم بث مباشر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 للمواطنين في إيطاليا.

تردد قناة Rai 1 القمر الصناعي: هوت بيرد Hot Bird 1-6 التردد: 11766 الاستقطاب: رأسي معدل ترميز: 27500

3- تردد قناة TVi Portugal لـ مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قناة TVi Portugal هي برتغالية تذيع بث أرضي لمواطنيها في عدد مختلف من بطولات كرة القدم سواء بين الأندية أو المنتخبات، وقصد يستفاد منها مشجعي الأهلي في البرتغال لـ مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة TVi Portugal القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 1a التردد: 12322 الاستقطاب: أفقي معدل ترميز 27500

4- تردد قناة Eleven Sports 1HD Portugal.. بث مباشر مباراة الأهلي والوداد

تعتبر قناة Eleven Sports 1HD Portugal أيضًا برتغالية، وتذيع عدد من البطولات الأوروبية والعربية والإفريقية، وقد تقدم بث مباشر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 للمشجعين في البرتغال.

تردد قناة Eleven Sports 1HD Portugal القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat التردد: 12398 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500

5- تردد قناة IRIB Varzesh لـ مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قناة IRIB Varzesh هي إيرانية وتذيع عدد من البطولات الأسيوية والأفريقية بشكل حصري لمواطنيها، من خلال قمر صناعي عرب سات، وقد بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.