انت الان تتابع خبر بعد طلاقها من وائل رمضان.. سألوا سلاف فواخرجي: مين أكتر ممثل نفسك تتجوزيه؟ فأجابت بكل جرأة ودون خجل لن تتوقع ماذا قالت! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي التريند خلال الساعات الماضية بعد حديثها عن رؤيتها لجميع الأنبياء في المنام.

وأعادت هذه التصريحات التذكير بحديث سابق لها أنكرت فيه عذاب يوم القيامة، الأمر الذي عرضها لهجوم كبير.وظهرت سلاف فواخرجي، كضيفة على إحدى حلقات برنامج «كتاب الشهرة»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة الجديد، وكشفت الكثير من الأمور حول طليقها وائل رمضان.

وتحدثت فواخرجي عن أنه كان هناك فنان تحبه قبل زواجها من وائل رمضان، وهو الفنان رشدي أباظة، وتحدثت أيضا عن زوجها، قائلة: «سنة 1991 جه إلى والدي وهدده إن لو بابا موافقش على زواجنا هيبهدل الدنيا، ووقتها كانت قصة حب جميلة».

وتابعت سلاف: «أكثر شي عجبنى فى وائل، إنه طيب وشهم وكريم ومغامر ومعجون بالموهبة، بيمثل وبيعزف وبيغني طاقة فنية جميلة».