انت الان تتابع خبر لن تتوقع أين دفنوا أبو مرزوق بطل باب الحارة.. ليس في بلد عربي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعد الفنان السوري الراحل محمد الشماط من أهم مؤسسي الدراما السورية وتمتد مسيرته الفنية لأكثر من 60 عام بين المسرح والتلفزيون.

أهم 10 معلومات رصدتها منصة تريند عن الفنان السوري محمد الشماط:

1_ ولد الفنان السوري محمد الشماط في حي العمارة في مدينة دمشق عام 1936، وهو محب للفن.بدأ من على خشبة المسرح المحلي في سورية عام 1958، وثم انتقل إلى المسرح القومي السوري بعد تأسيسه.

2_ كان الشماط من أوائل الفنانين السوريين الذين ظهروا على التلفزيون بجانب كل من الراحل نهاد قلعي وناجي جبر والراحلة نجاح حفيظ والفنان دريد لحام.

3_ حقق محمد الشماط انتشاراً واسعاً بشخصية أبو رياح التي قدمها في مسلسل صح النوم خال الشهيرة فطوم حيص بيص التي جسدتها الراحلة نجاح حفيظ.جديد عربي نت

وتوالت عليه الأعمال بعد ذلك محققاً فيها نجاحاً كبيراً منها شخصية أبو جمعة في مسلسل الخوالي عام 2000. 4_ انتشر الفنان السوري عربياً بشخصية ابو مرزوق التي قدمها في العديد من الأجزاء لسلسلة باب الحارة.

وصرح سابقاً بأنه لن يعتذر عن المشاركة في العمل حتى لو امتد إلى مئة جزء، مبرراً بأن النص كتب بطريقة احترافية والجمهور ينتظره من العام إلى العام.5_ حضور محمد الشماط في أفلام السينما السورية لا يخفى على أحد منها: “امرأة لا تبيع الحب” في نهاية الستينيات، و “تسكن وحدها” و “ليلة حب”.

وأيضا كانت مشاركته لافتة في فيلم “غوار جيمس يوند” و “غراميات خاصة” و “صح النوم”.

6_ وجوده في المسرح كان لافتاً مع أهم فنانين سورية الذين قدموا الدراما السورية وانطلقوا بها لتكون منافسة مع الدراما العربية.الوعكة الصحية التي تعرض لها محمد الشماط 7_تعرض الفنان السوري لجلطة دماغية كادت أن تودي بحياته، حيث أصـ.ـيب بشلل أطراف كامل وفقد قدرته على الكلام عام 1995.

وقال في تصريح سابق بأن الأطباء قاموا بإخراحه من المستشفى بعد أن فقدوا الامل من شفائه وقالوا له “ستظل على هذه الحالة إلى الابد متل رفيقك بورظان” في إشارة إلى الراحل نهاد قلعي.8_ سافر الشماط إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العلاج وذكر قصة غريبة حدثت معه، عندما ذهب للعلاج عند يهودي.

مشيراً بأن ذلك اليهودي نصحه بتلاوة القرآن الكريم، وهذا ما فعله وتم شفائه من المرض بعد ثلاثة أشهر وأنه لم يترك تلاوة القرآن من ذلك الوقت. 9_لا يعرف الكثير عن حياة الفنان محمد الشماط الشخصية سوى أنه متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني وله منها عدد من الأبناء من بينهم سمير الشماط الذي دخل عالم التمثيل على خطى والده.10_ أعلنت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الثلاثاء 28 كانون الأول 2021، وفاة الفنان القدير محمد الشماط بالولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.