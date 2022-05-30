انت الان تتابع خبر زواج تيم حسن للمرة الثالثه يهز الوسط الفني... ويصدم زوجته وفاء الكيلاني.. والمفاجأة في عروسته الفنانة الحسناء! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل خبر زواج النجم السوري تيم حسن، من نتالي سوكوليفسكايا ملكة جمال أذربيجان لتضج منصات السوشيال ميديا بالخبر خصوصاً وأنه متزوج من الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

ويعتبر الفيلم ختاماً لسلسلة الهيبة التي امتدت على خمسة مواسم، وحققت نجاحاً لافتاً ونسب مشاهدات عالية.

وشوق الفنان السوري، تيم حسن، الجمهور إلى فيلم الهيبة الذي يجري تصويره حالياً، والذي تلعب الفنانة اللبنانية زينة مكي، دور البطولة أمامه.

وشارك تيم حسن متابعيه صورة جمعته بـ زينة مكي، عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام من كواليس تصوير فيلم الهيبة.

وفي الصورة ظهر تيم حسن وزينة مكي أثناء هبوطهما من درجات سلم، للهروب من شيء ما، وهو ما شوق الجمهور حول تفاصيل العمل ما يخبئه من أحداث.

وعلق تيم حسن على الصورة معلناً اقتراب موعد عرض الفيلم في دور السينما متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور، قائلاً: "فيلم الهيبة، قريباً إن شاء الله في الصالات، يارب يعجبكم".تيم حسن يكشف عن كواليس فيلم الهيبة مع زينة مكي ومن جهتها كشفت شركة الصباح للإنتاج الفني، المنتجة لفيلم الهيبة، عن البوستر الرسمي للفيلم عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء التعليق على البوستر بعبارة:

"اثباااااااااات… القصة بعد ما خلصت، الجبل راجع وأقوى من قبل.. فيلم الهيبة قريباً بصالات السينما كونوا مستعدّين".

ومن المقرر أن يحمل فيلم الهيبة العديد من الاختلافات بين الفيلم والمواسم الخمس السابقة من مسلسل الهيبة، حيث تتصدر الفنانة اللبنانية زينة مكي، البطولة أمام تيم حسن، ويعود الفنان رفيق علي ليقوم بدور الختيار والذي شارك في الجزء الرابع من المسلسل بعنوان الهيبة العودة.