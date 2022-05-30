بنكا الأهلي ومصر يعلنان عن توقف إصدار شهادات الـ18% في هذا الموعد ويكشفان عن شهادة جديدة

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت إدارة بنكي الأهلي ومصر، إيقاف طرح شهادات الـ 18%، اعتبار من غدا الثلاثاء، وإصدار شهادات أخرى جديدة لأجل 3 سنوات بـ فائدة 14%، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2%.

وأكدت مصادر، أن شهادات الـ 18% كانت مؤقتة بسبب موجة التضخم العالمية خلال الفتر ة الماضية، وأن إصدارها كان لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار، فى السوق المحلي.

وأضاف المصدر، أن الشهادات حققت المرجو منها ودفعت لدخول سيولة كبيرة فى القطاع المصرفي سواء فى البنك الأهلي أو بنك مصر.

وأوضح المصدر، أن من المتوقع رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفعها 6 % على مدار العام الجاري، وأن جميع الخيارات مفتوحة فى السوق المحلى، وأن الأمر يتوقف على تطورات المشهد عالميا، سواء على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية، أو أزمات الاقتصاد العالمي.

وحقق بنك مصر حصيلة بلغت 240 مليار جنيه من شهادة الـ18%، التي أطلقها البنك خلال شهر مارس الماضي، من أجل توفير ودائع ادخارية أمام المواطنين.

كما جمع البنك الأهلي المصري، حصيلة بقيمة 515 مليار جنيه من الشهادة التي أطلقها بفائدة 18%.