انت الان تتابع خبر على طريقة جورج قرداحي.. دريد لحام يستفز السعوديين ويفجر موجة كبيرة غضب عارمة في المملكة اتفرج ماذاقال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار الفنان السوري دريد لحام ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن "ذبح الشعب اليمني".

وأضاف: "يا عمي أنتم رح تكفرونا بمسألة الأمة العربية، إذا نحنا أمة عربية ما بصير شعب عربي يذبح شعب عربي آخر".

وتابع قائلا: "بدأ أحفادنا يسألوا جدو إحنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعاً جدو إحنا أمة وحدة، بيقولولي طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه".منتقدون وطالت الفنان السوري انتقادات حادة وغاضبة، من ناشطين سعوديين وخليجيين بعد تصريحاته الأخيرة.

واتهم كثيرون لحام بـ"الصمت عن الحق في مكان وادعاء مناصرته بمكان آخر".

ومن جهتها قالت الكاتبة السورية لينا الطيبي: "يبدو أن دريد لحام طيلة تمثيله لمسرحيات كتبها الشاعر محمد الماغوط، كان يمثل من غير أن يفهم فحوى الكلام الذي يردده".

فيما تساءل آخرون "بعد كلامه ضد السعودية هل نرى تعاقد أم بي سي معه".