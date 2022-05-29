بعد جملتها “عليا الطلاق أبوظ الجوازة”.. زوج بوسي يبرر سبب انفعالها في حفل الزفاف (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق هشام ربيع مصفف الشعر، زوج المطربة بوسي، على الفيديو المتداول لـ زوجته، في أثناء حضورها حفل زفافهما، الذي أقيم يوم الأحد الماضي، وظهرت فيه زوجته، وهي تنفعل على أحد الحضور، مرددة جملة: “عليا الطلاق أبوّظ الجوازة، أنا هابة مني” وهو الأمر الذي سخر منه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرَّر هشام ربيع، في تصريحات تلفزيونية له، فعل زوجته، بأنها انفعلت على أحد الحضور؛ نتيجة الإرهاق الشديد الذي تعرضت له في هذ اليوم، هذا بجانب حذاء القدم الذي كانت ترتديه، حيث قال: الجزمة كانت تعباها جدًا، وعمالة ترقص بقالها كتير، وانفعلت على شخص اسمه: عباس.

وتابع هشام ربيع، أن المطربة بوسي، تتميز بخفة دمها، وتلقائيتها، وكل من يعرفها؛ يعلم ذلك جيدًا، موضحًا أن سرعة انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحدوث هذه الضجة على السوشيال ميديا؛ يرجع بسبب التأثير الكبير لهذه المواقع في حياتنا.

وتصدرت بوسي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول فيديو لها، وهي تنفعل فيه على أحد الحضور خلال حفل زفافها؛ مما عرضها للعديد من الانتقادات، وأيضًا بعض السخرية من رواد مواقع التواصل.

ولكن بوسي تجاهلت التعليقات على هذا الفيديو، وفي أول ظهور فني لها بعد زفافها؛ حرصت على إحياء حفل زفاف ابنة السيناريست والكاتب مدحت العدل، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط.

وتألقت بوسي خلال هذا الحفل، حيث قدمت باقة من أروع أعمالها الغنائية، أبرزها: آه يا دنيا، تعالى، أبيع الدنيا، راضيني، يا عروسة، وتفاعل معها عدد كبير من الحضور في الحفل، حيث امتلأ المكان بالبهجة والسرور.