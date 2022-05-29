انت الان تتابع خبر المحكمة تقرر بعد ظهور أدلة صادمة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ما زال العالم يتابع تطورات قضية الثنائي الأشهر في هوليوود جوني ديب وآمبر هيرد، والكثير كان ينتظر الحكم النهائي في يوم الجمعة الماضي، ولكن قررت المحكمة تأجيل الحكم النهائي من أجل استكمال المداولات وإصدار الحكم النهائي في هذه القضية.

وكانت قد ضجت وسائل الإعلام منذ شهور بقضايا التشهير لكل من آمبر هيرد وجوني ديب، والتي كشفت عن أسرار كثيرة حول علاقتهم المثيرة للجدل والدهشة، وتولى فريق دفاعي كبير عن ديب محولين كامل القضية إلى صالحه بعد اتهامه بالعديد من قضايا العنف المنزلي والتشهير، حيث أثارت المحامية كاميل فاسكيز إعجاب المتابعين حول العالم بسبب أدائها المميز، وقوتها أمام المحكمة وتقديمها للأدلة، خاصة حين قامت بنشر صور تكشف الكثير من الأكاذيب التي قالتها آمبر، حيث أظهرت هيرد بدون أي أثار للضرب في نفس التاريخ المذكور فيها تعرضها للعنف المنزلي من قبل جوني.

وفاجأت فاسكيز العالم وخاصة آمبر بإظهار صورا للأخيرة في حفلات ومناسبات عامة بنفس التواريخ التي ذكرت فيها تعرضها للعنف، بالرغم من مواصلة آمبر إدعاء أنها تعرضت للتهديد هي وابنتها بالقتل، حيث قالت أنها تلقت تهديد بوضع طفلتهاداخل المايكروويف، بالاضافة الى تعرضها للمضايقة والإهانة والتهديد بالقتل يوميا، وتضطر يومياً للعيش مع الصدمات التي تحدث معها بجانب تعافيه من العنف الأسري التي تعرض له على يد جوني، حيث قالت للمحكمة: "الاختبار الأكثر إيلامًا وإهانةً وبشاعةً“ في حياتها".

وظهرت في الفترة الأخيرة تطورات جديدة حول وجود علاقة غرامية بين جوني ديب ومحاميته كاميل فاسكيز، ولم يخرجا بالنفي أو التأكيد، وجاءت هذه الأقاويل بسبب حالة التناغم والتفاهم الواضحة بينهما.

هذا وبدأت الأزمة بين جوني ديب وآمبر هيرد عندما أدعت أمبر تعرضها للعنف اللفظي والجسدي والعاطفي والنفسي، والضرب على يد جوني، وهذا ما نقلته الصحف الأمريكية، لتخرج عن صمتها في عام 2015 وتتهمه بالإساءة لها وضربها، وخرجت عام 2020 بمقال نشر في واشنطن بوست قالت فيه أنه كان يسيء إليها أثناء ارتباطهم.