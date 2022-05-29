انت الان تتابع خبر بدعي أن ابنك يأخذ ما يستحق.. تعليق قوي من عمرو أديب على أتهام ابن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بارتكاب جريمة جنائية! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق الإعلامي عمرو أديب، على اتهام ابن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم في ارتكاب جريمة قتل لشخصين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مقدم برنامج "الحكاية"، أن نجل وزيرة الهجرة متهم في ارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، متسائلا: هل عندهم في أمريكا يُمكن أن ينظروا إلى الظروف المختلفة مثل حالته النفسية، مضيفًا: يمكن لوكيل الوزارة أن يتابع شؤون الوزارة، لكن رحمة بها ومنعا للحرج للإدارة، يجب منحها إجازة وليس إقالة، متابعا:

يمكن تروح تاخد نفسها وتقعد جنب ابنها. وتابع الإعلامي عمرو أديب: كل الدعم لهذه السيدة في المصيبة التي تعيش فيها وإنه لا يرى أن يتم تحميلها مسؤولية في هذا الأمر.