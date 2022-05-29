نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محمد سامي: مي طبخت 6 مرات في 11 سنة وهذا رأيي في مسلسل “رانيا وسكينة” (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - قال المخرج محمد سامي: “استمتعت بمسلسل “رانيا وسكينة”، وفرحت جدًّا بمراتي مي عمر في المسلسل وهي بتشتغل، وفرحان بشغل الناس كلها”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “لما مي عمر بتشتغل بتوحشني وبتبقى حاجة حلوة”.

ولفت محمد سامي: “مراتي مي عمر من ساعة ما اتجوزنا طبخت 6 مرات بس في 11 سنة.. بس كانوا أحلى 6 مرات أكلنا فيهم”، لتدخل مي عمر في نوبة ضحك على الهواء.

وأشار: “أنا نفسي أرجع للجمهور بحاجة كويسة، ولو ربنا كاتب إن يبقى فيه شغل جديد فأنا هكون موجود، الأهم تكون جديدة ومش مكررة”.

مفارقات مسلسل “رانيا وسكينة”

مفارقات عديدة تعرض لها فريق عمل مسلسل “رانيا وسكينة” الذي عرض في رمضان الماضي، وخاصة بطلتا العمل مي عمر وروبي، أثناء التصوير في المقابر.

وقالت مخرجة المسلسل شيرين عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر : واجهنا العديد من المواقف أثناء العمل في المقابر، وفتحنا مقبرة حقيقية خالية، وكان المطلوب منهما الجري داخل المقبرة بمجرد سماع “سرينة” البوليس، لكنه روبي قالت مستحيل أنزل المقبرة.

وأضافت مي عمر خلال استضافتها في البرنامج : “روبي قالت يا بنتي إنت مش فاهمة، ممنوع الستات تنزل المقابر، ممكن حاجة تلبسنا”.

وتابعت : صورنا جزءا من المشهد في ديكور مقبرة، لكن في لقطة نزولنا على السلم أمسكت روبي من يدها وجذبتها حتى نهاية السلم”.

وتدور أحداث مسلسل “رانيا وسكينة” في إطار كوميدي مليء بالمفارقات بين الشخصيتين رانيا وسكينة في رحلة هربهما من الشرطة.

ويعد مسلسل “رانيا وسكينة” أول عمل يجمع مي عمر وروبي، ويشاركهما البطولة كل من: أحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، والذي عرض على شاشة MBC مصر خلال شهر رمضان 2022.