مفيد فوزي يكشف سبب نقله للمستشفى ويطالب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن الإعلامي مفيد فوزي، الجمهور على حالته صحته بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا، قائلًا إنه بصحة جيدة الآن، مشيرًا إلى أنه دخل المستشفى على إثر معاناته من ارتباكات في السكر.

وأضاف مفيد فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “السكر لا يعالج بالهوى، ذهبت إلى المستشفى بناء على طلب أحد الأصدقاء، قضيت 48 ساعة وخرجت في اليوم التالي بعد إجراء تحاليل”.

وأردف: “السكر أحيانًا يخذلني، وهو مهم لمن تعدى سن الأربعين لابد من قياس السكر، وأنا أحضرت جهاز، لكن لا أعرف التعامل مع الأجهزة، وألجأ للصيدلية”.

وطالب مفيد فوزي، بتغليظ عقوبة من يلعبون على مواقع التواصل الاجتماعي، ويروجون الشائعات، مردفا: “يقولون حكايات بحثا عن التريند آفة هذا الزمن”.

وكان الإعلامي مفيد فوزي، تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى في أعقاب وفاة الفنان سمير صبري، ليعود ويطمأن محبيه على صحته.