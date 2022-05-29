انت الان تتابع خبر أشهر فنان في مصر أحب زوجته حد الجنون ومات أثناء التصوير بطريقة لا تخطر على بالك.. لن تتخيل من تكون؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعد النجم الكبير عزت أبو بكر من المواهب الكبيرة في الفن المصري، تمكن خلال راجلته الفنية المميزة من تحقيق نجاحا كبيرا وقدم العديد من الاعمال التي تعد من علامات الفن المصري، ولد يوم 8 اغسطس عام 1933 في حي السيدة زينب بالقاهرة، حصل على بكالوريوس كلية الاداب قسم الاجتماع جامعة القاهرة، وخلال دراسته إخرج عدد من الأعمال المسرحية.

وقدم ابو بكر عزت العديد من الاعمال المميزة في الدراما التليفزيونية أبرزها،" حلم الجنوبي، زيزينيا، التوأم، السقوط في بئر سبع، أرابيسك".

وقبل رحيله عن الدنيا بساعات قال أبو بكر عزت لزوجته الكاتبة كوثر هيكل أنه يشعر انه عريس جديد، وكان ذلك بمناسبة عيد زواجهما الـ 41، وفي يوم 27 فبراير 2006 كان ابو بكر عزت يواصل تصوير مسلسله "ومضى عمري الاول"، وكان يستعد للاحتفال مع زوجته بعيد زواجه 41، يومها ارسل باقة زهور لزوجته، واصيب بازمة قلبية شديدة ونقل بعدها إلى مستشفى الصفا بالمهندسين الا انه فارق الحياة فور الوصول للمستشفى، وتفول زوجته انه قال لها في يوم وفاته "انا حاسس اني عريس جديد".

وتقول زوجته كوثر هيكل التي توفيت ايضا هذا العام منذ نحو أسبوعين، انهما قبل وفاته بفترة بسيطة شاهدا معاً فيلم "حبيبي دائما"، وبكى ابو بكر عزت خلال مشاهدته الفليم بسبب الجملة التي قالتها بطلة الفيلم "أنا مش خايفة من الموت أنا خايفة اسيبك لوحدك" وكأنه كان يودعها بهذه الجملة.