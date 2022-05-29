انت الان تتابع خبر ريما رحباني تنشر صورة حديثة للفنانة فيروز.. لن تتوقع كيف أصبحت اليوم اتفرج! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - شاركت المخرجة ريما رحباني، ابنة السيدة فيروز، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي المتابعين صورة حديثة لوالدتها. وظهرت الفنانة فيروز في الصورة وهي تضع إناء الزهر على الطاولة. وكشف ريما رحباني عن اليوم والوقت الذي التقطت فيه هذه الصورة، وقالت: "شي زهرة حمرا وبس! الأحد ٢٢ أيّار ٢٠٢٢ الساعة ٧ و٣١ دقيقة". واوضحت بأن هذه الصورة التقطت بهاتفها، أي بهاتف ريما المحمول.لاقت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين المحبّين، الذين وعبروا عن حبهم واحترامهم لها، وتمنّوا لها دوام الصحة والعافية. كما استذكروا مقاطع أغانيها الخالدة.