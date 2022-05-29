لن تتخيل من هي حفيدة النجم الكوميدي عبدالمنعم إبراهيم.. ممثلة شهيرة تغلبت بجمالها على مى عز الدين

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الرياض - احمد صلاح - الفنان القدير صبري عبد المنعم ولد في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1947، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه، تزوج من سهير عبد المنعم إبراهيم ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم. ورزق منها بولد وبنت

.الفنان صبري عبد المنعم تزوج من ابنة الفنان القدير الراحل عبد المنعم إبراهيم ورزق منها بولد وبنت، احتفل بحفل زفاف ابنه عبد المنعم وسط مجموعة من نجوم الوسط الفني، تقوم ابنته مريم بالتمثيل في بعض المسرحيات بأدوار صغيرة.وبدأ الفنان صبري عبد المنعم مشواره الفني في السبعينات ولكنه بدأ يظهر بشكل أكبر في الثمانينات وقدم العديد من المسلسلات الدرامية وكذلك كثير من الأفلام.

ومن أهم أعماله مسلسل “الشهد والدموع، حديث الصباح والمساء، سوق العصر” وقدم صبري عبد المنعم أكثر من 450 عمل فني في السينما والتليفزيون المصري.

ومريم هي ابنة صبري عبدالمنعم وحفيدة عبدالمنعم ابراهيم، وشاركت في مسلسل "حكايتي"،وهو من بطولة الفنانة ياسمين صبري.