طارق الشناوي يفجر مفاجأة : سمير صبري لم ينجب وحديثه عن ابنه شطحة خيال (فيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - فجر الناقد الفني طارق الشناوي مفاجأة حول الفنان الراحل سمير صبري، وحقيقة وجود ابن له من زوجة إنجليزية.

وقال طارق الشناوي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة الحدث اليوم : سمير صبري في وصيته المعلنة لم يقل إن الميراث لابنه وقال لأولاد أخته، ولو عنده أولاد كان أكيد ذكر ذلك في وصيته.

وأضاف : طبقا لما كان يتردد، الولد يعيش في لندن ولم يزر والده كثيرا، لكن ذلك لا يجعله يغفل في الوصية الميراث لابنه الوحيد، وهذا دفعني لقول إن سمير لم ينجب وقد يكون تزوج وهو ذكر ذلك أكثر من مرة، وحكاية الإنجاب حتى لو ذكرها في أحد البرامج ممكن تكون شطحة خيال وهذا يحدث أحيانا.

وتابع : ابنه الوحيد إذا كان موجود كان لازم يقول حاجة عن أبوه من أسبوع، والمخرج محمد التركي الذي أوصاه سمير صبري بتغسيله وكان أقرب الناس له في مصر لم يذكر وجود أولاد لسمير صبري، ولو كان في أولاد كان قال ذلك وقال اسمه، أو كنا سمعنا ابنه يتكلم عنه.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سمير صبري

رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير صبرى تاركا وراءه رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية، وسرد عيد نور الدين مساعد الفنان الراحل، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان سمير صبري، موضحا أن الفنان جابر الخواطر و”كان حنين معايا وجدع“.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “بالخط العريض”، عبر فضائية “الحياة”، مع الإعلامية إيمان أبو طالب: “كان قاعد في البرندة وقال لي هات النضارة وهات القرآن، جبت له جزء عم اللي كان بيقراه، قال لي هو الفجر أذن، دخلني عشان أتوضى، وقعد يقرأ في المصحف شوية وصلى، وقعد شوية وقال لي: سيب الشبابيك والدنيا منورة، ومتقفلش حاجة، قعدت معاه شوية وهو على السرير”.

وتابع: “قال لي: افتح لي التليفزيون، وقعدنا نتفرج، والساعة 7 الصبح قال لي: عاوز يانسون، وهو مبينامش، مكنش تعبان ولا أي شيء، وقال لي: لبسني الشراب، وجه يديني مصروف، بيديني مصروف كل يوم، على مدار حياتي معاه كنت بروح الجمعة لعيالي، الساعة 7 ونص، قال لي افرد لي ضهري واقفل الشباك شوية، وقال لي يلا عشان تنام جنبي، لقاني منمتش وقاعد على الأنتريه، وغفلني ونمت، وصحيت على تليفون الأستاذ صفوت غطاس المنتج، وبرد عليه، قال لي: سمير بيه فين؟، قلت له مريح شوية، قالي ساعة وهكلمه“.

وأردف متأثرا: “كان نايم على جنبه اليمين، لقيته اتجه للقبلة، وكانت الساعة 10، قلت أصحيه، ببص وبهزه كده، رفعت السماعة واتصلت بالأمن وطلبت دكتور، ودخل الدكتور الغرفة، وقال لي: كلم أي حد من قرايبه، واتصلت بمدام ليلى بنت خاله“.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري توفي صباح يوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز 85 عاما، أثر أزمة صحية مر بها خلال الأشهر الماضية.