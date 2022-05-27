دنيا عبدالعزيز ترقص مع مي نور الشريف وإيمي سالم في حفل زفافها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص العديد من الفنانين على حضور حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز على المهندس مصطفى كامل، داخل إحدى القرى السياحية بمديمة نويبع.

ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الحفل: إيمي، ومي نور الشريف، وميدو عادل، وميسرة، والراقصة الاستعراضية دينا، والماكييرة زينب حسن، والدة رنا رئيس،، وإيمي سالم وزوجها غسان مولي.

وبدأ الحفل برقص دنيا عبد العزيز على أغنية جنة تكفينا للفنان محمود العسيلي، وظهر خلال الحفل مي نور الشريف وإيمي وميسرة يشاركن في الرقص على أغنيه قدام مرايتها، للفنان عمرو دياب، كما ارتدت صديقات دنيا عبد العزيز، فستانا أصفر اللون.

وسبق وكشفت دنيا عبد العزيز لـ برنامج The Insider Arabia بعض التفاصيل الخاصة بحفل زفافها، قائلة: حفل الزفاف سيكون غير تقليدي، لذلك لن يكون الحفل في القاهرة ولا في حتة اتعملت قبل كده أصلا، ولا حد فكر يروحها قبل كده.

@go2fan #جوو_2_فن / اللقطات الأولى من حفل زفاف #دنيا_عبدالعزيز #go2fan #doniaabdelaziz #wedding #tag #happy #dance #funny ♬ Mabrouk Alina – Ramy Sabry

أعمال دنيا عبد العزيز

ويذكر أن دنيا عبد العزيز، شاركت في الماراثون الرمضاني 2022، من خلال مسلسل المداح2، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من خلاله، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، هبة مجدي، حنان سليمان، كمال أبو رية، خالد سرحان، تامر شلتوت، سهر الصايغ، وغيرهم من الفنانين، العمل كان من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح

وتناول مسلسل المداح 2 سلسلة من الأحلام الغريبة تراود صابر المداح، حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة سيخوضها مع الجن.