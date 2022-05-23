نقل مفيد فوزي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:23 مساءً - تعرض الإعلامي مفيد فوزي لوعكة صحية نقل على إثرها الي المستشفى بسبب حزنه على وفاة الفنان سمير صبري، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

ونقل مفيد فوزي إلى المستشفى أمس بسبب إصابته بجفاف، حيث قام الاطباء بتركيب المحاليل له .

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل طوائف الشعب مسئولة عنه، والرئيس يعطي للناس طاقة إيجابية ويقرأ الشعب جيدًا والأهم أنه يرفع قيمة المواطنة لأنه سيشارك بالتعليق والكلام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "الرئيس قال إن قضايا الأسرة تناقش بأمانة وحيادية دون مزايدة.

وأشار :" أشعر أننا ندخل بساتين الديمقراطية.. لأن هى دى تجربة مصر"، وتجربتنا مع كورونا كانت ناجحة وحدث أداء محترم فيما يتعلق فى كورونا.

وتابع :" كنت بشوف الاختيار فى الليلة مرتين تلاثة بشغف فإنه عمل عظيم"، لأول مرة في الدراما العربية تظهر شخصية رئيس الجمهورية، وهو على قيد الحياة وما زال في السلطة.

وأشار إلى إتقان ياسر جلال لتقليد شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصوته، معلقاً: “أنا قلت عن صوت ياسر جلال مركبين صوت الرئيس من شدة إتقانه له، ولكن لا يمكن، وعندما أقسم اللي هايقرب من القوات المسلحة هاشيله من على وش الأرض”.

وأكد أن المسلسل أيضا توثيق تاريخي جيد للأحداث ولدرجة اختلط على خيرت الشاطر وتمنيت أن أرى ياسر جلال في حوار ولكن علمت أنه لا يفضل الحوارات ويفضل العمل فقط..