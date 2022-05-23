انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حفل زفاف الفنانة بوسي.. تزوجت هشام ربيع بعد قصة حب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهرت المطربة الشعبية بوسي منذ قليل وهي تحتفل بحفل زفافها على مصصف الشعر الشهير هشام ربيع وهذا بعد قصة حب طويلة بينهم، داخل أحد فنادق القاهرة الكبري، وانتشرت الكثير من الفيديوهات والصور الخاصة برقصها مع أصدقائها وزوجها في الفرح.

حفل زفاف الفنانة بوسي

وحضر حفل زفاف الفنانة بوسي عدد كبير من المطربين الذين حرصوا على إسعاد العروسين ومشاركتهم فرحتهم اليوم، واختار الثنائي بوسي وهشام أن يكون إعلان زواجهما مفاجأة للجمهور، وأن لا يتم الإعلان عنه إلا يوم الزفاف وهم يعتبرون أن يوم 22 مايو سوف يظل مميز في حياتهم.

قصة حب بوسي وهشام ربيع

وبدأت قصة الحب بين المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع، بعد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ونشأت بينهم أولاً علاقة صداقة وبعدها تحولت إلى مشاعر حب وتكللت في النهاية بالزواج.