انت الان تتابع خبر ..مصادر خاصة كشفت حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نقل موقع “صدى البلد” عن مصادره الخاصة ان الزعيم عادل إمام بصحة جيدة ولا صحة للشائعات المنتشرة حول وفاته .

هنأت الفنانة ليلى علوي، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده، الـ 82، والذي حل يوم الثلاثاء 17 مايو. ونشرت علوى عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، صورة الزعيم وعلقت عليها قائلة: "حبيب الكل الزعيم، كل سنة وانت طيب وبألف خير وصحة وبتسعد الناس كلها في الوطن العربي والعالم كله.. بنحبك عيد ميلاد سعيد". عيد ميلاد عادل إمام :

واحتفل يوم الثلاثاء الماضي 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

مسيرة عادل إمام حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.